Montagmittag übersah eine Autofahrerin in Engelnstedt einen Fahrradfahrer und fuhr ihn an. (Symbolbild)

Blaulicht Salzgitter Radfahrer verletzt sich bei Verkehrsunfall in Engelnstedt

Eine 52-jährige Autofahrerin hat am Montagmittag im Stadtteil Engelnstedt einen Radfahrer übersehen und angefahren. Das teilt die Polizei Salzgitter mit. Der Unfall geschah demnach an der Kreuzung Peiner Straße/Konrad-Adenauer-Straße, wo der 52-jährige Radfahrer zu Fall kam und sich leicht verletzte. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand laut Polizei ein Schaden von knapp 1000 Euro.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de