Salzgitter: Veranstaltungen und Informationswochen „Demenz“

Salzgitter Anlässlich des Alzheimertages bieten die Kooperationspartner von „Hand in Hand“ ein Veranstaltungsprogramm an. Wir stellen es vor.

Anlässlich des Welt-Alzheimertages am 21. September bietet die Netzwerkarbeit der Salzgitteraner Kooperationspartner von „Hand in Hand – der Demenz den Schrecken nehmen“ ein Veranstaltungs-Programm unter dem Titel Informationswochen „Demenz“ an. Laut einer Pressemitteilung der Stadt Salzgitter finden von Freitag, 1. September bis Freitag, 6. Oktober zahlreiche Veranstaltungen statt, die das Thema aus verschiedenen Richtungen beleuchten.

Zentralveranstaltung

Am 21. September findet ab 13 Uhr die Zentralveranstaltung in der Arche 4, am Martin-Luther-Platz 4, in Salzgitter-Bad statt. Die Besucher erwartet eine Mischung aus Informationen, aber auch heiteren Blicken auf die Krankheit. Nach der Eröffnung durch Bürgermeister Christian Striese wird Comedian Ramona Schuhkraft, alias „Sybille Bullatschek“, als „Pflägekraft“ das wichtige Thema „Pflege“ aufgreifen und eine heiter-besinnliche Reise in das ernste Thema geben.

Um 13.45 Uhr wird Athanassia Moudiou vom Fachdienst Gesundheit, Verbraucherschutz und Veterinärwesen der Stadt Salzgitter in ihrem Vortrag beschreiben, wie mit viel Einfühlungsvermögen der Umgang und die Kommunikation mit demenziell erkrankten Menschen gelingen kann.

Ausstellung „DEMensch„ mit Cartoons von Peter Gaymann

Bei der Zentralveranstaltung besteht die Möglichkeit, die Ausstellung „DEMensch“ von Cartoonisten Peter Gaymann in der Arche zu sehen. Zuvor sind seine Cartoons zum Thema Demenz von Freitag, 1. September bis Freitag, 15. September im Atrium des Rathauses der Stadt Salzgitter in Lebenstedt ausgestellt. Mit der Aktion „DEMensch„, die er 2013 mit dem Gerontologen Prof. Dr. Thomas Klie ins Leben rief, widmet Peter Gaymann sich mit Fingerspitzengefühl dem Thema Demenz, indem er sich diesem mit einprägsamen Cartoons nähert.

Weitere Veranstaltungen

Vom 1. September bis zum 6. Oktober finden außerdem zahlreiche weitere Veranstaltungen statt. Weitere Informationen sowie einen Programmflyer gibt es auf www.salzgitter.de/pressemeldungen/2023/informationswochen-demenz.php .

