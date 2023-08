Salzgitter: Vorlesenachmittage für Kita-Kinder starten wieder

Die Stadtbibliothek der Stadt Salzgitter startet nach der Sommerpause wieder mit ihren Vorlesenachmittagen für Kinder zwischen drei und sechs Jahren.

Laut einer Pressemitteilung der Stadt wird der erste am Donnerstag, 7. September, um 15.30 Uhr in der Hauptstelle der Stadtbibliothek in Lebenstedt stattfinden. Eine Woche später, am Dienstag, 12. September, öffnet die Zweigstelle der Stadtbibliothek in Salzgitter-Bad ihre Türen für die neugierigen kleinen Zuhörerinnen und Zuhörer.

Während der Veranstaltungen werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtbibliothek lustige, spannende oder nachdenkliche Geschichten als Bilderbuchkino präsentieren und vorlesen. Im Anschluss an die Vorlesezeit haben die Kinder die Möglichkeit, ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen und zu den Geschichten zu malen und zu basteln.

Die Vorlesenachmittage fördern nicht nur die kreative Beschäftigung, sondern bieten auch eine wertvolle Gelegenheit, neue soziale Kontakte zu knüpfen und sich in einer geselligen Runde auszutauschen und kennenzulernen. „Neben der Sprach- und Leseförderung steht der Spaß an den Geschichten und an der gemeinsamen Zeit im Vordergrund“, so die Projektleiterin Doris Kluckas.

Um den Ablauf optimal planen zu können, ist eine frühzeitige Anmeldung erforderlich. Diese kann unter den folgenden Kontaktdaten vorgenommen werden:

Vorlesenachmittag Lebenstedt: Stadtbibliothek Salzgitter, Hauptstelle Lebenstedt(05341) 8393434 oder per Mail an: stadtbibliothek@stadt.salzgitter.de

Vorlesenachmittag Salzgitter-Bad, Zweigstelle Salzgitter-Bad, (05341) 8392082 oder per Mail an: stadtbibliothek@stadt.salzgitter.de

