Doppelter Einsatz für die Feuerwehr Liebenburg

Wer rastet, der rostet. Eine Gefahr, die bei den Einsatzkräften der Liebenburger Stützpunktfeuerwehr sicherlich nicht besteht. Gleich zweimal rückten sie am Wochenende in die Klinik Dr. Fontheim aus.

Das Einsatzgeschehen am Samstag galt einem Wasserschaden, der durch einen mutwillig beschädigten Heizkörper entstanden war. Und auch am Sonntag riefen die Sirenen zum Einsatz. Das Auslösen der Brandmeldeanlage kurz vor 14 Uhr führt Ortsbrandmeister Martin Müller und seine Mannen in Haus 4. Dort war aber keine Schadenslage oder gar Feuer zu erkennen. So konnte der Einsatz nach dem Erkunden der Lage bereits nach rund 30 Minuten wieder beendet werden. Im Einsatz war die Feuerwehr Liebenburg mit drei Fahrzeugen, der Rettungsdienst Goslar und die Polizei.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de