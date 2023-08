Pilot Eric Ude in der historischen DO 27 von 1959, die der Haltergemeinschaft aus Bad Gandersheim gehört und die Mitfluggelegenheiten für Gäste anboten.

Lebenstedt Die Flugtage in Salzgitter locken etwa 800 Gäste an. Am Abend gab es ein seltenes Schauspiel - das Ballonglühen.