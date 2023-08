Endlich: Land genehmigt Salzgitters Etat

Salzgitter Der Doppelhaushalt für 2023/2024, den der Rat schon im Januar beschlossen hat, ist erst jetzt vom Land gebilligt worden. So reagiert die Stadt.

Es hat ein halbes Jahr gedauert, nun endlich hat das Land grünes Licht für den bereits im Januar vom Rat mehrheitlich beschlossenen Doppelhaushalt 2023/2024 gegeben. Die dort eingeplanten Kredite und Finanzmittel sind damit freigegeben. Oberbürgermeister Frank Klingebiel stellte am Donnerstag erleichtert fest: „Uns ist es gelungen, das Innenministerium als Kommunalaufsichtsbehörde von der ganz besonderen, multiplen und fremdverursachten Problemlage der Stadt Salzgitter und unseren eigenen Konsolidierungsbemühungen zu überzeugen“.

Die Genehmigung sei das Ergebnis intensiver Gespräche mit dem Haushaltsreferat des Ministeriums, aber auch mit Ministerin Daniela Behrens selbst gewesen. „Den Knoten haben wir gemeinsam am vergangenen Dienstag durchgeschlagen, sodass wir am Mittwoch die Haushaltsgenehmigung erhalten haben - ich bin sehr froh, dass wir in Salzgitter wieder voll handlungsfähig sind, um die sehr schwierigen und komplexen Herausforderungen unserer Stadt weiter meistern zu können“, sagte Klingebiel.

Für 2023 seien alle Investitionsmittel von 87,5 Millionen Euro und für 2024 Gelder in Höhe von 98,5 Millionen Euro zur Umsetzung freigegeben worden. Das vom Rat beschlossene Haushaltssicherungskonzept setzt laut Verwaltung ein Konsolidierungsvolumen für 2023 und 2024 von insgesamt 65 Millionen Euro fest. Finanzdezernent Eric Neiseke erklärte, dass die Investitions- und Liquiditätskredite für 2023 „uneingeschränkt“ genehmigt worden seien. Nur der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen des Eigenbetriebs Gebäudemanagement, Einkauf und Logistik von 74,8 Millionen Euro für die Folgejahre sei zunächst auf 40,5 Millionen Euro begrenzt worden: „Dies ist hinnehmbar“. Allerdings würden für die Finanzplanungsjahre 2025 bis 2027 weitere Fehlbedarfe von insgesamt 153,5 Millionen Euro erwartet.

