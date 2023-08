Polizei und Rettungsdienst waren am Dienstagabend am Bahnhof Lebenstedt im Einsatz.

Polizei Salzgitter Bedrohung im Regionalzug? Rätsel um Tat am Dienstag in Salzgitter

Zu einem größeren Einsatz der Polizei sowie des Rettungsdienstes ist es am Dienstagabend am Bahnhof in Salzgitter-Lebenstedt gekommen. Gemeldet war eine mutmaßliche Bedrohungslage in der Regionalbahn, die von 20.19 Uhr an zwischen Braunschweig und Lebenstedt unterwegs war.

Gegen kurz vor 21 Uhr rückten die Einsatzkräfte aus. Wie die Polizei vor Ort erklärt, wollte ein Mann, ein mutmaßlicher Einzeltäter, nach Ankunft der Regionalbahn in Salzgitter-Lebenstedt vor der Polizei flüchten. Doch es waren genug Kräfte der Polizei vor Ort, sodass sie den Mann nach einer kurzen Verfolgung zu Fuß festnehmen konnten. Das Motiv sowie die Umstände der Tat seien aktuell noch unbekannt und müssten laut Polizei ermittelt werden. Ein Messer, wie zunächst vermutet, sei jedoch nicht zum Einsatz gekommen, wie die eingesetzten Kräfte vor Ort erklärten.

Eine Person wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Der Bahnverkehr war kurz beeinträchtigt. Der Einsatz dauerte etwa eine Stunde.

