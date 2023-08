Verkehrswacht Salzgitter erhält Verkehrsschule auf Rädern

Der Verein TEILEn übergab den Roter-Ritter-Mobil-Anhänger auf dem Gelände der Grundschule am Dürerring an die Verkehrswacht Salzgitter.

Einen Anhänger voller Verkehrserziehungs-Material im Wert von 6000 Euro hat der Verein TEILEn der Verekhrswacht Salzgitter übergeben. „In Zeiten, in denen schlechte Nachrichten oft die Medien beherrschen, freut es mich, wenn über Gutes berichtet werden kann“, so der Vorsitzende der Verkehrswacht Salzgitter, Markus Müller, bei der Übergabe des Roter-Ritter-Mobil-Anhängers in der Grundschule am Dürerring. Für den Verein TEILEn war stellvertretender Vorsitzender Winfried Hiebl gekommen.

Schulleiterin Christel Jamaszyk dankte für die gute Zusammenarbeit. Erster Bürgermeister Stefan Klein führte an, dass alle Anwesenden an der „Vision Zero – Null Unfälle“ arbeiteten und dass für ihn der Schwerpunkt der Verkehrserziehung im Kindesalter liege. Fachgebietsleiter Bildung/Schulverwaltung Phil Werner hob laut Mitteilung den Zeit- und Finanzeinsatz hervor. Björn Hirsch von der Polizei sei auf die gute Ergänzung zwischen dem Personaleinsatz der Polizei und dem Materialeinsatz der Verkehrswacht eingegangen. Karl-Julius Meyer vom Stadtelternrat habe betont, dass das Lernmaterial flächendeckend an allen Grundschulen eingesetzt werde.

Je ein Mobil in vielen Regionen

Hiebel erläuterte, dass es Ziel sei, je ein Roter-Ritter-Mobil in möglichst vielen Regionen Deutschlands im Einsatz zu haben. Führende KFZ-Ersatzeilhersteller und -Händler Deutschlands finanzierten mit ihrem Verein TEILEn gemeinsam mit der Aktion „Kinder-Unfallhilfe e.V.“ die Mobile. Dahinter verberge sich ein KFZ-Anhänger mit didaktischem Material. Mit dessen Hilfe erlernten Kinder die Regeln im Verkehr spielend. Nun sei eine solche rollende Verkehrsschule eben auch im Besitz der Verkehrswacht Salzgitter.

Verkehrssicherheitsberaterin vermittelt

Die Verkehrssicherheitsberaterin der Polizei, Kathrin Lacey, wird den Anhänger einsetzen und vermitteln, heißt es. Damit die Sicherheit im Straßenverkehr trainiert werde, biete sie Kitas und Grundschulen verschiedene Programme an. „Der Anhänger als Transportmittel für Fahrräder und Roller und das zur Verfügung gestellte Material helfen, verkehrsübliche Situationen darzustellen, zu üben und die motorischen Fähigkeiten der Kinder zu verbessern.“

Einig waren sich alle, dass Kinder im Straßenverkehr gefährdet seien - ob als Beifahrer im Auto, als Fußgänger oder Fahrradfahrer. Ihr Sinn für Gefahren wachse erst langsam mit den Jahren. Eine gezielte Schulung helfe, die Zahl der Unfälle zu verringern.

red

