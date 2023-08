Salzgitter-Bad Eine offenbar bei Bauarbeiten freigelegte Gasleitung sorgt am späten Abend für Alarm in Salzgitter-Bad. Einsatzkräfte evakuieren Anwohner.

Die Wiesenstraße in Salzgitter-Bad ist am Montagabend großzügig wegen eines Gasaustritts abgesperrt.

Feuerwehr Salzgitter Gasaustritt in Salzgitter-Bad: Wehren im Großeinsatz

Mehrere Feuerwehren aus Salzgitter und der Rettungsdienst des Kreises Goslar sind am Montagabend gegen 21 Uhr in die Wiesenstraße nach Salzgitter-Bad ausgerückt. Vor einer Einrichtung für betreutes Wohnen habe ein Bewohner Gas gerochen und dann den Notruf gewählt. Die Einsatzkräfte, darunter auch Mitarbeiter der WEVG, konnten dies durch Messungen bestätigen: Gas drang aus einer offengelegten Leitung aus, die sich in einer Baustelle vor dem Gebäude befand. Nach Angaben der Berufsfeuerwehr handelte es sich um eine gefährliche Gaskonzentration.

Im weiteren Verlauf erkundeten die Einsatzkräfte den Heizungskeller, brachen ihn auf und maßen auch dort eine erhöhte Gaskonzentration. Die WEVG teilte während des Einsatzes mit, dass es sich um eine abgestellte Gasleitung handele, in der sich nur noch Restgas befinde. Sicherheitshalber schaltete die Wehr die gesamte Heizungsanlage ab. Der Brandschutz ist sichergestellt.

Die Helfer räumten den betroffenen Bereich, auch die 21 Bewohner mussten das Haus verlassen. Ein Linienbus, der wegen der großräumigen Sperrung nicht vorbeifahren konnte, nahm die Evakuierten spontan auf. Die Einrichtung und die Baugrube werden in diesen Minuten großzügig gelüftet. Im Einsatz, der voraussichtlich noch bis mindestens 23 Uhr geht, sind beide Wachen der Berufsfeuerwehren der Stadt Salzgitter sowie die Wehren aus Salzgitter-Bad und Ohlendorf und der Fachzug Logistik.

