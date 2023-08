Salzgitters Top-Veranstaltungen für das Wochenende

Salzgitter Am letzten Augustwochenende ist nochmal einiges los in Salzgitter. Diese Veranstaltungen sollten Sie sich nicht entgehen lassen!

Das BraWo-Seefestival findet dieses Wochenende Freitag und Samstag zum zweiten Mal am Salzgittersee statt. Das vielfältige Programm wird dieses Jahr durch die beliebten Flugtage der Fluggemeinschaft Aero Salzgitter sowie dem „Salzig Bandcontest“, der größte Bandwettbewerb der Region, ergänzt. Außerdem feiert die Berufsfeuerwehr Salzgitter am Samstag ihr 80-jähriges Bestehen und lädt zum Tag der offenen Tür in ihre Hauptfeuerwache in Lebenstedt ein. Wer es lieber sportlich mag, kann von Samstag auf Sonntag beim 24-Stunden-Schwimmen im Waldschwimmbad in Gebhardshagen teilnehmen.

Sommer am Salzgittersee - Das zweite BraWo-Seefestival

Am letzten Augustwochenende wird der Salzgittersee zur Eventlocation für Familien. Auf die Besucher und Besucherinnen wartet ein vielfältiges Programm an sportlichen Aktivitäten, Unterhaltung und einem bunten Kinderprogramm inklusive Hüpfburgenpark. Und das alles kostenlos!

Dieses Jahr neu ist, dass sich Party sowie Spiel und Sport an zwei Orten konzentrieren werden: An der Reppnerschen Bucht wird die Salzgitter AG-Bühne aufgebaut. Dort spielen an beiden Abenden verschiedene Bands, die Strand- und Sommeratmosphäre zaubern sollen. „Es war uns ganz besonders wichtig, den Strand mit einzubeziehen und mit den Künstlern auch eine entsprechende Atmosphäre zu schaffen“, berichtete Paul Kunze, der mit der Applaus Kulturproduktion Veranstalter des BraWo-Seefestivals ist. Am Freitag beginnt das Programm um 17 Uhr. Dann spielen Wapani, Sueno del Sol und Brazzo Brazzone. Am Samstag geht es um 15 Uhr los. Mit dabei sind dann Andy Bermig und Gizem Öztoprak, Brema Vista und DJ Zaro.

Auf der Bühne am Sportplatz, an der Freizeitsportanlage am Westufer, werden an beiden Tagen Fußball-Turniere der Initiative „Heimat Salzgitter“ stattfinden. Freitag geht es um 15 Uhr mit dem Fußballturnier U16 los, am Samstag um 12 Uhr mit dem Turnier für Erwachsene. Auch auf dieser Bühne findet Musik, Tanz und Unterhaltung statt. Der Eintritt ist überall frei. Lokale Gastronomen sorgen für Essen und Getränke.

Flugtage am Salzgittersee

Auch dieses Jahr lädt die Flug-Sportgemeinschaft „Aero Salzgitter“ wieder zu den beliebten Flugtagen auf ihrem Gelände am Salzgittersee in Lebenstedt ein. Am 26. und 27. August können sich Flugbegeisterte jeweils ab 11 Uhr auf ein abwechslungsreiches Programm freuen.

Den Anfang macht an beiden Tagen der allgemeine Flugbetrieb mit Rundflügen. Es folgen Ballonfahrten, Fallschirmsprungvorführungen sowie Darbietungen des Motor- und Segelkunstflugs - und das alles zu familienfreundlichen Preisen.

Tickets für Ballonfahrten am 26. August ab 18 Uhr können unter (05300) 933 4 111 gebucht werden.

Das große Finale des „Salzig Bandcontests“

Beim „Salzig Bandcontest“, dem größten Bandwettbewerb der Region, wird am Samstag wieder die beste Band, bzw. der/die beste Solokünstler/-in gesucht. Veranstalter ist der Fachdienst Kultur der Stadt Salzgitter.

Lag die Entscheidung über das Weiterkommen bisher bei der Jury aus Jens Bogdan, Harald Baumgartner und Alina Ludwig vom Fachdienst sowie der „The-Voice-of-Germany“-Halbfinalistin Meike Hammerschmidt, küren am Samstag nun die Zuschauer und Zuschauerinnen sowie ein Preisgericht vor Ort den oder die Sieger/-in.

Ab 18 Uhr treten die fünf Finalisten auf der Bühne am Sportplatz, an der Freizeitsportanlage am Westufer, auf. Mit dabei sind dieses Jahr Ash to Tree und Lotus aus Salzgitter, Kurzmal aus Braunschweig sowie Greydenz und The RedHeads aus Peine. Die Spielreihenfolge wird ausgelost.

Die Band "RaXeM" hat den Bandcontest im vergangenen Jahr gewonnen. Foto: stadt Salzgitter / Stadt

80 Jahre Berufsfeuerwehr Salzgitter

Von 11 bis 18 Uhr lädt die Berufsfeuerwehr der Stadt Salzgitter alle Interessierten am Samstag zum Tag der offenen Tür ein. Denn es gibt etwas zu feiern: 80-jähriges Bestehen! Es erwarten Sie zahlreiche Vorführungen zum Thema Brandschutz, technische Hilfeleistung und Rettungsdienst sowie Führungen durch die Wache. Dabei richtet sich das Programm besonders an Kinder.

Für Speisen und Getränke wird ebenfalls gesorgt. Bei der Zubereitung wird die Berufsfeuerwehr durch die Kameraden/innen der Freiwilligen Feuerwehr Lebenstedt tatkräftig unterstützt. So gibt es neben Kaffee und Kuchen viele leckere Sachen vom Grill und aus der Fritteuse.

24-Stunden-Schwimmen im Waldschwimmbad in Gebhardshagen

Die DRLG Salzgitter-Gebhardshagen lädt vom 26. August, 12 Uhr bis 27. August, 12 Uhr zum 24-Stunden-Schwimmen ein und feiert damit ganz nebenbei das 60-jährige Bestehen ihrer Ortsgruppe. Das Highlight: Samstagabend findet um 23 Uhr ein Fackelschwimmen statt. Bis 11 Uhr am Samstag können Sie sich noch zur Teilnahme anmelden. Kinder und Jugendliche zahlen zwei Euro, Erwachsene vier Euro Startgeld zuzüglich Eintrittsgeld.

