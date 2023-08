Baustelle macht B 248 zwischen SZ-Bad und Beinum dicht

Salzgitter Seit Anfang Juni wird die B 248 saniert. Nun ist der Fahrbahn-Abschnitt bis Salzgitter-Beinum an der Reihe. Darauf müssen sich Autofahrer einstellen.

Weiter geht es bei der Fahrbahnsanierung der Bundesstraße 248 zwischen Salzgitter-Bad und Lobmachtersen. Laut Niedersächsischer Landesbehörde für Straßenbau beginnt der nächste Bau-Abschnitt. Zwischen Salzgitter-Bad und Beinum wird die Fahrbahn auf einer Strecke von rund 2,5 Kilometern erneuert. Dafür wird die Bundesstraße 248 voll gesperrt.

Radfahrer dürfen weiterhin zwischen Salzgitter-Bad und Beinum radeln - Umleitung für den Rest

Eine Ausnahme gilt für Radfahrende - laut Behörde wird zwar der Radweg saniert, doch trotzdem können Fahrräder passieren.

Der restliche Verkehr wird in Richtung Braunschweig von Salzgitter-Bad über die Landesstraße 472 und Kreisstraße 12 auf die Kreisstraße 30 nach SZ-Watenstedt umgeleitet, um von dort wieder auf die Bundesstraße 248 zu fahren. In Richtung Seesen und Salzgitter-Bad gilt diese Umleitung in entgegengesetzter Richtung.

Pendler im ÖPNV müssen sich auf Fahrplanänderungen einstellen.

Land gibt rund 3,2 Millionen Euro für Sanierung aus

Laut Mitteilung der Straßenbehörde wird die B 248 seit Anfang Juni saniert. Die Kosten für die insgesamt 5,1 Kilometer Fahrbahnsanierung belaufen sich auf rund 3,2 Millionen Euro.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de