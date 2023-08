Zwei Sparkassen in Salzgitter öffnen bald wieder

Filiale am Wildkamp öffnet in Kürze

Für Kunden der Braunschweigischen Landessparkasse (BLSK) dürften es gute Nachrichten sein, dass die Bauarbeiten in den Filialen Wildkamp und Kurt-Schumacher-Ring voranschreiten. Es gibt auch Termine für die Wiedereröffnung. Am Montag, 28. August, öffnet die Filiale am Wildkamp wieder für ihre Kunden, erklärt Marion Thomson, Pressesprecherin der Braunschweigischen Landessparkasse auf Nachfrage. „Wie geplant, könnten alle Arbeiten zeitnah fertiggestellt werden.“ Für die Filiale am Kurt-Schumacher-Ring in Fredenberg soll es am 12. September weitergehen.

Nach Bank-Sprengungen im Jahr 2022 waren beide Filialen geschlossen worden und nur eingeschränkt zu erreichen. Für viele Kunden war dies ein massives Problem, da meist die nächste Filiale in Lebenstedt und nicht unmittelbar zu erreichen war.





Genau wie auch vorher stehen den Kunden der BLSK Geldausgabeautomaten sowie auch jeweils ein Automat für Einzahlungen zur Verfügung. Auch Selbstbedienungsterminals wird es weiterhin geben. Die jeweiligen SB-Center sollen dann für ihre Kunden täglich von 6 bis 22 Uhr zu erreichen sein.

