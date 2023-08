Wochenende: Polizei Salzgitter meldet viele Körperverletzungen

Salzgitter Vor allem am Samstag kam es in Salzgitter zu vielen gewaltsamen Übergriffen. Das ist passiert.

In Salzgitter ist es am Wochenende zu mehreren gewaltsamen Übergriffen gekommen. Wie die Polizei Salzgitter mitteilt, haben viele Opfer Verletzungen davon getragen. Insgesamt kam es zu fünf Körperverletzungen, in einem weiteren Fall wurde ein Opfer bedroht.

Die Polizei berichtet gleich von zwei Fällen, die sich am Samstag in der Chemnitzer Straße in Salzgitter-Lebenstedt zugetragen haben. Gegen 20.20 Uhr schlug ein 53-Jähriger einer 52-Jährigen zunächst auf den Arm. Im Anschluss griff er einem 30-jährigen Opfer in den Schritt, sodass die Person starke Schmerzen verspürte. Gegen 22.45 Uhr schlug dann ein bislang unbekannter Täter einem 34-Jährigen ins Gesicht, sodass dieser ebenfalls Verletzungen davon trug. Der Grund dafür ist unbekannt.

Körperverletzungen auch in anderen Straßen Lebenstedts

Auch in anderen Straßen Lebenstedts kam es laut Polizeiangaben zu gewaltsamen Übergriffen. So wurde gegen 22.40 Uhr einem 41-jährigen Opfer in der Albert-Schweitzer-Straße ins Gesicht geschlagen. Das Opfer verspürte leichte Schmerzen.

Zu einer wechselseitigen Körperverletzung kam es bereits gegen 21.55 Uhr in der Marienbruchstraße. Zwei 24 und 26 Jahre alte Beschuldigte schlugen gemeinsam auf ein 18-jähriges Opfer ein. Dieses wehrte sich allerdings.

Bedrohung und Beleidigung in der Konrad-Adenauer-Straße

Auch in der Nacht auf Sonntag hielt die Serie an Gewalttaten weiter an. Nachdem es zunächst verbale Streitigkeiten gegeben hatte, schlug ein 29-Jähriger gegen 2.37 Uhr in der Cretailpassage einem 21 Jahre alten Opfer ins Gesicht. Dieses verspürte Schmerzen im Nasenbereich und begab sich selbstständig ins Krankenhaus.

Bereits am Samstagnachmittag wurde ein 37-jähriges Opfer gegen 15.25 Uhr in der Konrad-Adenauer-Straße von einem 27-Jährigen bedroht. Dem vorangegangen waren Streitigkeiten bezüglich des Parkverhaltens des Opfers. Der 27-Jährige beleidigte zudem das Opfer.

red

