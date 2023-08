Verfolgung: Mann flüchtet in Salzgitter vor Polizeikontrolle

Salzgitter In Lebenstedt flüchtet ein 21-Jähriger vor einer Polizeikontrolle. Die Beamten können den Autofahrer in Gebhardshagen stoppen.

Am Freitagnachmittag hat die Polizei in Salzgitter einen Autofahrer verfolgen müssen, nachdem dieser sich einer Polizeikontrolle entziehen wollte. Gegen 17.56 Uhr fiel einer Polizeistreife ein grauer Peugeot 508 in der Marienbruchstraße in Salzgitter-Lebenstedt auf. Als der Fahrer kontrolliert werden soll, flüchtet dieser mit dem Auto. Das berichtet die Polizei Salzgitter.

Die Verfolgungsfahrt zieht sich bis Gebhardshagen hin, dort konnte dann das Fahrzeug gestoppt werden. Der 21-jährige Fahrzeugführer hatte den PKW unterschlagen und besitzt keinen Führerschein. Wie die Polizei weiter mitteilt, gefährdete der Mann mehrfach den Straßenverkehr. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter (05341) 18970 bei der Polizei in Salzgitter melden.

red

