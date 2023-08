Salzgitter: 47-Jähriger in Berliner Straße von Auto erfasst

Salzgitter Am Donnerstag wurde ein 47-jähriger Fußgänger beim Überqueren der Berliner Straße in Salzgitter von einem Auto erfasst.

Ein 47-jähriger Fußgänger hat am Donnerstag gegen 16.45 Uhr die Berliner Straße in Salzgitter betreten, um diese offensichtlich zu überqueren. Nach ersten Ermittlungen der Polizei ging der Mann jedoch von der Fahrbahnmitte wieder zurück und wurde dabei vom Pkw eines 61-jährigen Mannes erfasst.

Der leicht verletzte Fußgänger wurde in ein Krankenhaus gebracht. Eine Ermittlung ergab, dass der Fußgänger unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von mindestens 2 Promille. Am Pkw entstand bei dem Unfall ein Schaden von mindestens 300 Euro.

Autounfall auf K 25 Richtung Salzgitter-Beinum

Ein 21-jähriger Autofahrer hat am Donnerstag gegen 14.10 Uhr die K 25 in Richtung Salzgitter-Beinum befahren und verlor auf regennasser Fahrbahn in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das berichtet die Polizei Salzgitter.

Demnach sei der PKW des 21-Jährigen nach links von der Fahrbahn abgekommen und kollidierte frontal mit einem Straßenbaum. Der Verletzte musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mindestens 11.000 Euro.

Polizei Salzgitter ermittelt wegen Trickdiebstahl in zwei Fällen

Ein unbekannter Tatverdächtiger hat sich am 4. August gegen 10.30 Uhr unter dem Vorwand, Ankäufer von Altgegenständen zu sein, den Zutritt in das Haus eines Ehepaares im Zwölfackerweg in Gebhardshagen erschlichen.

Unter einem Vorwand wurde der Geschädigte in den Keller geschickt. In einem für den Täter günstigen Zeitpunkt konnte dieser aus den Räumen des Ehepaares Schmuck im Wert von rund 400 Euro entwenden. Anschließend flüchtete der Täter.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

Etwa 50 Jahre alt, 170-180 Zentimeter groß, schlank, braune Haare, trug ein grünes T-Shirt.

Ein zweiter Fall in Salzgitter

Ein zweiter Trickdiebstahl ereignete sich laut Polizei am 11. August gegen 12 Uhr in Salzgitter im Ahrbeekweg. Ein unbekannter Mann verschaffte sich unter dem identischen Vorwand Zutritt in das Haus der Geschädigten und erbeutete in einem unbemerkten Moment Schmuck im Wert von rund 5.000 Euro. Der Täter flüchtete anschließend.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Etwa 35 Jahre alt, 180 Zentimeter groß, schlank. Er trug zur Tatzeit eine Jeanshose und ein graues Hemd beziehungswiese T-Shirt. Hinweise zu beiden Taten nimmt die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer (05341) 18970 entgegen.

RED

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de