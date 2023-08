Zwei Frauen sollen im Februar dieses Jahres in einem Salzgitteraner Drogeriemarkt Waren im Wert von über 80 Euro gestohlen haben, schreibt die Polizei und veröffentlicht ein Fahndungsfoto. Die beiden Unbekannten sollen am 25. Februar gegen 12.25 Uhr in der Straße In den Blumentriften insbesondere kosmetische Artikel entwendet haben.

Nun hofft die Polizei, mit einem Fahndungsfoto Hinweise zu bekommen: (05341) 18970

Die Polizei in Salzgitter fahndet nach zwei Ladendieben. Foto: Polizei Salzgitter / FMN

red

