Salzgitter Die Tat, die offenbar ohne ersichtlichen Grund geschah, ereignete sich in Lebenstedt. Die Polizei ermittelt die Hintergründe.

In Lebenstedt haben fünf Jugendliche eine 20-Jährige mit Steinen und einem Stock beworfen,

Polizei Salzgitter Jugendliche bewerfen in Salzgitter 20-Jährige mit Steinen

Eine Gruppe mit fünf minderjährigen Männern hat am Dienstagabend um kurz vor 19 Uhr eine 20-jährige Frau aus mehreren Meteren Entfernung mit kleineren Steinen und einem Stock beworfen. Nach Angaben der Polizei verließ sie einen Einkaufsmarkt in der Konrad-Adenauer-Straße und ging in Richtung eines dortigen Schnellimbisses, als ihr die fünf Jugendlichen entgegenkamen. Offenbar ohne ersichtlichen Grund beleidigten sie die 20-Jährige. Die Mitglieder dieser Gruppe bewarfen sie anschließend, verletzten sie allerdings nicht.

Die Polizei ermittelt die möglichen Hintergründe der Tat. Die Männer flüchteten anschließend in Richtung Innenstadt. Eine konkrete Beschreibung kann aktuell nicht abgegeben werden. Zeugenhinweise unter (05341) 18970.

red

