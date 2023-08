Summer School Salzgitter vermittelt Ernährung und Umwelt

Die erste Summer School 2023 der Bildungshelden gGmbH ging zu Ende. Eine Woche nahmen 30 Kinder und Jugendliche an einer erlebnis- und lehrreichen Woche teil, teilt die TAG Wohnen mit, die die Bildungshelden neben dem meineSzitty Club, dem Lebensmittelmarkt Arican und der Bäckerei Simit Sarayi Sülün unterstützt.

Die ganztägige Veranstaltung bot ein Programm voller Spiel, Spaß und Spannung. Im Garten der Bildungshelden gab es Gemeinschaftsspiele wie Völkerball, Tauziehen und Sackhüpfen. Die Summer School hatte auch einen pädagogischen Schwerpunkt.

Pädagogische Programme zu Ernährung und Umweltbewusstsein

So lernten die Kinder viel über gesunde Ernährung und die Auswirkungen von Süßigkeiten auf den Körper. Mit Begeisterung stellten sie ihre eigenen zuckerarmen Früchtetee, Eistee, Melonen-Avocado-Salat und sogar Remoulade her. Gemüse und Obst wurden selbst geschnitten und verarbeitet. Samir Roshandel, ehrenamtlicher Geschäftsführer der Bildungshelden, betonte, wie wichtig diese Aktivitäten für das Selbstbewusstsein der Kinder sind, insbesondere für die mit traumatischen Erfahrungen. Ein weiterer Höhepunkt war die abschließende Exkursion nach Hannover. Hier stand das Thema Umwelt- und Naturschutz im Mittelpunkt. Neben den Aktivitäten erhielten die Kinder täglich 90 Minuten Unterricht in Mathe und Deutsch.

Henrik Kreime (TAG): „Die Kinder sind im Alltag oft auch Wohnsituationen ausgesetzt, die Stress bedeuten. Nicht jede Familie konnte ausreichend großen Wohnraum auf Anhieb finden.“ Auch für den 1. Vorsitzenden des meineSzitty Club Salzgitter, Günter Ott, und den Vorstand war es ein Anliegen, dass solche Aktionen mit den Kindern durchgeführt werden. „Nachhaltige Integration kann nur über die Kinder gelingen. Bildung ist der Schlüssel dazu“.

Die Bildungshelden setzen sich mit solchen Initiativen nicht nur für die Bildung und Entwicklung von Kindern und Jugendlichen ein, sondern stärken auch deren Selbstbewusstsein und das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten.

