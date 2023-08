Deutscher Engagementpreis - Schule aus Salzgitter ist dabei

Lebenstedt Der Schulplaner der Grundschule Am Ostertal ist ein Erfolgsmodell. Nicht nur in der Schule. Einen Preis hat das Projekt schon gewonnen.

Die Titelbilder der Schulplaner werden in der Grundschule Am Ostertal ganz demokratisch gewählt.

Kleine Schule auf großer Bühne: Die Grundschule Am Ostertal aus Lebenstedt schickt sich an, mit ihrer „Wahl des Deckblattes für den Schulplaner“ bundesweit groß abzuräumen. Mit dem Sieg beim bundesweiten Wettbewerb „demokratisch handeln“ ist das Projekt nun für den „Deutschen Engagementpreis“ nominiert worden. Ein riesiger Erfolg für das Team der Brennpunktschule und selbstverständlich auch die Schülerinnen und Schüler. Im Juni hat die Schule in Berlin den Sieg bei „demokratisch handeln“ in der Kategorie „Schule & Lernen“ geholt. Dafür gab es viel Lob auf der großen Bühne und vor allem die Nominierung für den „Deutschen Engagementpreis“.

Die Grundschule Am Ostertal ist für den Deutschen Engagementpreis nominiert

Seit dem Schuljahr 2021 findet in der Grundschule Am Ostertal inklusive der Außenstelle in Salder einmal im Jahr eine ganz wichtige Wahl statt. Dann nämlich entscheiden alle Schülerinnen und Schüler per Wahlzettel, welches von den Mädchen und Jungen selbst gestaltete Bild den Titel ihres nächsten Schulplaners ziert. „Demokratische Bildung ist schon in der Grundschule wichtig“, sagt Fanja Kutolowski, Schulleiterin der Grundschule. Und so wird über die Sache mit dem Titelbild eben per Wahl entschieden. Zunächst in den Klassen, dann in den Jahrgängen und schließlich im großen Finale. Und zwar mit allem Schickimicki: „Mit Wahlbüros hier und in Salder, mit Plakaten, Stimmzetteln und Wahlkabinen. Beim ersten Mal haben wir die Verkündung per Youtube in alle Klassen übertragen, beim zweiten Mal haben wir dann das Ergebnis öffentlich auf dem Schulhof verkündet“, erklärt Kutolowski das Prozedere. Das stärke eben nicht nur die Schulgemeinschaft und fördere den Zusammenhalt, sondern lasse die Kinder auch ganz nah Demokratie erleben.

Viele der Kolleginnen und Kollegen hier sind sich gar nicht bewusst, was sie mit so einem Projekt eigentlich leisten. Fanja Kutolowski, Schulleiterin

Der Vorschlag, sich mit diesem Projekt bei „demokratisch handeln“ zu bewerben, kam von der Schulleiterin. Einige ihrer Kolleginnen und Kollegen hätten etwas ungläubig geguckt. „Für sie war das nichts Besonderes. Viele der Kolleginnen und Kollegen hier sind sich gar nicht bewusst, was sie zum Beispiel mit so einem Projekt eigentlich leisten“, sagt Fanja Kutolowski. In ihrer Kategorie „Schule & Lernen“ übrigens setzte sich die Grundschule Am Ostertal gegen zehn Gymnasien und eine weitere Grundschule durch.

Die Salzgitteraner können die Grundschule beim Publikumspreis unterstützen

Eine Jury wählt nun die Sieger des „Deutschen Engagementpreises“ in den insgesamt fünf Kategorien aus. Zudem wird unter allen Nominierten auch ein Publikumspreis vergeben. Da werden dann auch die Salzgitteraner gefragt sein, denn sie können für die Grundschule Am Ostertal stimmen. Abgestimmt werden kann aber erst vom 12. September an. Die Preisverleihung findet dann am 5. Dezember in Berlin statt.

