Beim Ausparken kracht es – Mann in Salzgitter verletzt

Salzgitter In der Engeroder Straße in Salzgitter-Bad ist es zu einem Verkehrsunfall gekommen. Außerdem meldet die Polizei einen Einbruch in der Breiten Straße.

Von jeweils einem Unfall und einem Einbruch am Montag berichtet die Polizei in Salzgitter. (Symbolfoto)

Zu einem Unfall ist es am Montagnachmittag gegen 13.50 Uhr in Salzgitter-Bad gekommen, teilt die Polizei mit. Demnach wollte ein 25-Jähriger mit seinem Auto rückwärts aus einer Parklücke auf die Engeroder Straße fahren. Dabei habe er übersehen, dass ein 21-Jähriger in einem Auto die Engeroder Straße passierte – es krachte. Der 21-Jährige wurde dabei leicht verletzt, sein Auto musste abgeschleppt werden, so die Polizei.

Unbekannte brechen in Salzgitter-Bad ein

Unbekannte sind am Montagabend zwischen 20 und 23.30 Uhr in ein Bürogebäude in der Breiten Straße eingebrochen. Ersten Erkenntnissen der Polizei in Salzgitter zufolge haben die Unbekannten eine Hintertür aufgebrochen und das Büro nach Diebesgut durchsucht. Was konkret entwendet wurde und wie hoch der Schaden ist, kann die Polizei bisher nicht sagen. Am Tatort konnten Spuren gesichert werden. Hinweise nimmt die Polizei in Salzgitter unter 05341 18970 entgegen.

red

