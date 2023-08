Salzgitter: Polizeihund findet zwei Männer nach Unfall im Wald

Salzgitter Am Sonntagmorgen ist es zu einem Unfall auf der Kreisstraße in Salzgitter gekommen. Die Polizei findet jedoch nur ein leeres Fahrzeug vor.

Eine Zeugin hat der Polizei Salzgitter am Sonntagmorgen um 1.20 Uhr ein beschädigtes Auto in der Kreisstraße (Westerholzweg) in Richtung Salzgitter-Hallendorf gemeldet. Das Fahrzeug sei offensichtlich in einen Unfall verwickelt gewesen. Das berichtet die örtliche Polizei.

Die eingesetzten Polizeikräfte konnten vor Ort den Sachverhalt bestätigen. Der von ihnen vorgefundene Pkw habe diverse Beschädigungen aufgewiesen.

Nach dem Unfall flüchten die Fahrzeuginsassen in ein angrenzendes Waldstück

Die Ermittlungen an der Unfallstelle ergaben, dass der Pkw in einem Kurvenbereich von der Fahrbahn abgekommen sei. Der schwarze Opel Astra habe einen Baum gestreift und sei schließlich im Graben zum Stillstand gekommen, so die Polizei. Nach dem Unfall sollen die beiden Fahrzeuginsassen in ein angrenzendes Waldstück geflüchtet sein.

Die Polizei durchsuchte mit einem Diensthund das entsprechende Waldstück sowie ein angrenzendes Feld. Hier konnten zwei Männer im Alter von 38 und 39 Jahren aufgegriffen werden, die offensichtlich im Zusammenhang mit dem beschädigten Pkw standen. Beide Personen standen deutlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke und nach ersten Ermittlungen auch unter dem Einfluss von Drogen. Die Polizei veranlasste bei den Männern die Entnahme von Blutproben.

Die Polizei Salzgitter bittet um Hinweise

Der beschädigte Pkw wurde zur Beweissicherung beschlagnahmt. Ermittlungen ergaben, dass der Opel Astra bereits in der Nacht anderen Verkehrsteilnehmern aufgefallen sei. Die Polizei bittet Zeugen und mögliche andere Geschädigte, sich bei der Polizei in Salzgitter unter der Telefonnummer (05341) 18970 zu melden.

RED

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de