Interkulturelles Fußballturnier zum BraWo-Seefestival Salzgitter

Hobbykicker sind gefragt, wenn anlässlich des 2. BraWo-Seefestivals am 25. und 26. August das „Heimat Salzgitter“-Fußballturnier stattfindet. Mitmachen können Jugend- und Erwachsenenteams. „Unser Ziel ist es, Menschen zusammenzubringen. Jeder ist also eingeladen, mitzumachen“, sagt Michael Rolke, Gründer des Bildungsträgers „Sophia“, der das Turnier gemeinsam mit dem Talentwerk38 und dem Telecafé ausrichtet. Die Verantwortlichen wollen beim Seefestival ein klares Zeichen für Vielfalt, Solidarität und Weltoffenheit setzen. Dass Sport da ein Mittel der Wahl ist, liegt nah. Schließlich bringt er weltweit Menschen zusammen. Fußballregeln sind international, erfordern nicht zwingend eine gemeinsame Sprache.

Beim BraWo-Seefestival in Salzgitter steigt auch ein großes Fußballturnier - Teams können sich anmelden

In Kombination mit der großen Malaktion und zahlreichen Darbietungen auf der Bühne am Westufer des Salzgittersees soll so eine Neuauflage des Interkultur-Festivals 2022 gelingen. Dieses Mal integriert in das BraWo- Seefestival. Inzwischen sind auch die Modalitäten des Fußballturniers klar. Gekickt wird auf dem öffentlichen Sportplatz am Salzgittersee, der Freizeitsportanlage am Westufer. Das Turnier für Jugendliche (U16) startet am Freitag, 25. August, das für Erwachsene am Samstag, 26. August, 10 Uhr. Die Idee, ein solches Fußballturnier auszurichten, stammt übrigens von Mohamad Harmush, der das Telecafé in Lebenstedt betreibt. Anmeldungen sind bereits möglich. Für die Erwachsenenteams kostet die Teilnahme 50 Euro, Jugendteams spielen kostenlos mit. „Der Spielablauf hängt von den teilnehmenden Mannschaften ab. Auf jeden Fall wird es jeweils Halbfinals und ein Endspiel geben“, erklärt der Initiator des Turniers. Zu gewinnen gibt es 500, 200 und 100 Euro für die drei Top-Teams. „Gern können auch Firmen- oder Schulmannschaften antreten“, erklärt Harmush. Optimal wäre es, Teams mit fünf bis sieben Spielerinnen und Spielern zu melden. Und: Die Teams sollten möglichst einheitliche Farben tragen.

Anmeldungen sind im Internet unter www.heimat-salzgitter.de möglich. Dort gibt es auch weitere Informationen.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de