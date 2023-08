(Symbolbild) Mit über 100 Stundenkilometern ist ein Rollerfahrer in Salzgitter-Bad vor der Polizei geflüchtet.

Wilde Verfolgungsfahrt Rollerfahrer flieht in Höchsttempo vor Polizei in Salzgitter

Zu einer wilden Verfolgungsfahrt ist es am Mittwochabend in Salzgitter-Bad gekommen. Wie die Polizei berichtet, wollte sich der Fahrer eines Motorrollers einer Kontrolle entziehen und gefährdete bei seinem Fluchtversuch zahlreiche andere Verkehrsteilnehmer. Teilweise soll er mit über 100 Stundenkilometern durch die Stadt in Richtung Gebhardshagen gefahren sein. Laut Polizeibericht soll der Roller nur für Geschwindigkeiten von bis zu 25 Stundenkilometern zugelassen sein.

Sein Weg führte zunächst über einen Gehweg von der Engeroder Straße auf die Nord-Süd-Straße und dann über weitere Geh- und Radwege in Richtung Gebhardshagen.

Die Beamten verfolgten das Fahrzeug über mehrere Kilometer hinweg. Im Gewerbegebiet in der Daimlerstraße gab es eine Kollision zwischen dem flüchtenden Motorrollerfahrer und einem Streifenwagen der Polizei. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Mann im Gewerbegebiet gezielt auf Passanten zugefahren sei und diese sich nur mit einem Sprung zur Seite in Sicherheit bringen konnten. Der Mann setzte jedoch seine Fahrt fort und konnte der Polizei entkommen.

Erst später sei es gelungen, den Fahrer ausfindig zumachen. Die Polizei sucht weitere Zeugen oder Geschädigte der Tat. Bitte melden Sie sich unter (05341) 8250 bei der Polizei in Salzgitter-Bad.

Unbekannte entzünden Papiertonnen in Salzgitter-Bad

Ein unbekannter Täter hat am frühen Freitagmorgen im Hasenspringweg in Salzgitter-Bad zwei Papiertonnen vorsätzlich in Brand gesteckt. Wie die Polizei berichtet, geschah die Tat gegen 3.20 Uhr. Das entstandene Feuer griff auf einen angrenzenden Kleidercontainer und eine dritte Papiertonne über.

Es entstand ein Schaden von mindestens 1.600 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Salzgitter-Bad unter der Telefonnummer (05341) 8250 entgegen.

red

