Die WEVG senkt die Erdgaspreise für Salzgitter

Salzgitter Die Grundpreise bleiben unverändert, aber in der Grundversorgung und den Sondertarifen sinken ab 1. Oktober die Preise für die Kunden.

Die Kunden in Salzgitter werden ab Oktober beim Gaspreis entlastet. (Symbolfoto)

Zum 1. Oktober sinkt der Arbeitspreis in der Grundversorgung Erdgas des Versorgers WEVG um 4,82 Cent pro Kilowattstunde (ct/kWh, inklusive 7 Prozent Umsatzsteuer). Der Arbeitspreis in den übrigen Sonderverträgen wird um 3,10 ct/kWh (inklusive Prozent Umsatzsteuer) gesenkt. Die Grundpreise bleiben unverändert, teilt das Unternehmen für Salzgitter mit.

Lage auf Erdgasmärkten etwas entspannt

„Die Lage auf den Erdgasmärkten hat sich etwas entspannt, und damit sind auch unsere Einkaufspreise gefallen“, wird Rainer Krause, kaufmännischer Geschäftsführer der WEVG Salzgitter, zitiert. „Wir geben direkt zu Beginn der Heizperiode diesen Vorteil an unsere Kundinnen und Kunden weiter und senken die Arbeitspreise für Erdgas ab Oktober. Wir gehen davon aus, dass wir die günstigeren Preise für den Großteil der Erdgas-Tarife bis zum Ende der Heizsaison halten können.“

Senkung auch bei Festpreis-Verträgen

„Den Vorteil der Preissenkung können wir ab Oktober auch bei unseren Festpreis-Verträgen, bei denen wir normalerweise lediglich zum 1. Januar eines Jahres die Preise anpassen, umsetzen“, so WEVG-Vertriebsleiter Matthias Giffhorn. Die Erdgaspreise liegen somit ab dem 1. Oktober in allen Tarifen unter dem Niveau der Preisbremse, so die WEVG.

Rechenbeispiele für die Ersparnis

Ersparnis mit den neuen Preisen – Kosten konkret: „Mit den neuen Preisen sparen WEVG-Kundinnen und Kunden bei einem Jahresverbrauch von 14.000 Kilowattstunden jährlich etwa 675 Euro (inklusive 7 Prozent Umsatzsteuer) im Grundversorgungstarif“, erläutert Giffhorn. Im Sondervertrag „Salzgitter / Erdgas aktiv“ beispielsweise sparten Kunden mit den neuen Preisen bei einem Jahresverbrauch von 14.000 Kilowattstunden ungefähr 434 Euro brutto aufs Jahr gerechnet.

Kunden werden schriftlich informiert

Alle Erdgas-Kunden würden in den nächsten Tagen schriftlich über ihre individuellen Änderungen informiert. Giffhorn erklärt das Vorgehen zur Abgrenzung des Verbrauchs: „Wir ermitteln den Verbrauch bis zur und ab der Preisanpassung rechnerisch und grenzen ihn bei der Jahresrechnung zeitanteilig ab. Diese Methode ist branchenüblich und sehr zuverlässig.“ Kunden müssten nichts tun.

Energiesparen weiter wichtig

„Strom und Gas sparen, ist auch in Zukunft eine wichtige Aufgabe“, erläutert Krause, „auch wenn die Preise aktuell gesunken sind, ist es weiterhin geboten, Energie einzusparen, um Kosten zu reduzieren und die Umwelt zu schonen.“ Tipps gibt es auf der WEVG-Homepage unter www.wevg.com.

