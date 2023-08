Salzgitters Stadtzentren sollen attraktiver werden

Einiges hat sich nach Einschätzung der Verwaltung der Stadt Salzgitter in den vergangenen Jahren schon in den Innenstädten von Lebenstedt und Salzgitter-Bad getan. Neubauten entstanden in der Lebenstedter Innenstadt, ein Hotel wurde gebaut und eröffnet, in Salzgitter-Bad wird gerade das St.-Elisabeth-Krankenhaus neu gebaut. Erst kürzlich wurden die beiden klimagerechten Foren in Lebenstedt und Salzgitter-Bad fertiggestellt, aktuell wird in Lebenstedt zudem eine öffentliche WC-Anlage errichtet, so die Stadt weiter. All diese Maßnahmen dienten der Attraktivitätssteigerung der beiden Innenstädte und hätten schon viel bewirken können.

Attraktiv für Bürgerinnen, Bürger, Touristen und Gewerbetreibende

Innenstädte, nicht nur in Salzgitter, stünden vor besonderen Herausforderungen. Der nun startende Prozess solle unter fachlicher Begleitung mit allen, denen das Thema wichtig ist, in den beiden Zentren Lebenstedt und Salzgitter-Bad analysieren, wo es Verbesserungsbedarfe gibt und wo möglicherweise unausgeschöpfte Potenziale liegen. Kernfrage werde sein, wie sich die beiden Innenstädte künftig aufstellen müssen, um attraktiv für Bürgerinnen, Bürger, Touristen und Gewerbetreibende gleichermaßen zu sein.

Meinungen, Wünsche und Ideen der Bürgerinnen und Bürger

Enorm wichtig dabei sind auch die Meinungen, Wünsche und Ideen der Bürgerinnen und Bürger und aller Nutzenden der Innenstädte., betont die Verwaltung. Der Prozess, der durch das Bundesprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ gefördert und vom Hannoveraner Planungsbüro „cima“ begleitet wird, hat demnach das Ziel, ein gesamtheitliches und nachhaltiges Konzept für die beiden Zentren in Lebenstedt und Salzgitter-Bad zu erstellen. Im Fokus stehen neben Mobilitäts- und Verkehrsfragen auch die Stärkung des örtlichen Einzelhandels, die typische urbane Nutzungsmischung aus Arbeiten, Wohnen und Freizeit oder die Belange von Kultur, Tourismus und Gastronomie.

Verschiedene Arten der Beteiligung möglich

Ergänzend zu den städtebaulichen, wirtschaftlichen und verkehrlichen Aspekten würden zudem Ansätze für eine nachhaltigere und ökologischere Nutzung des Zentrums berücksichtigt. Dabei seien Anliegerinnen, Anlieger, Bürgerinnen und Bürger sowie andere Akteure ausdrücklich eingeladen, sich auf verschiedene Weise an dem Prozess zu beteiligen.

Treffen in Lebenstedt und Salzgitter-Bad

Eine erste Gelegenheit, sich aktiv für die Innenstadtentwicklung einzubringen, sind die beiden öffentlichen Auftaktveranstaltungen. Für Salzgitter-Lebenstedt findet diese am Donnerstag, 17. August, 19 Uhr, in der Kulturscheune, Thiestraße 22, statt. Am Freitag, 18. August, 19 Uhr, folgt dann die Auftaktveranstaltung für Salzgitter-Bad in der Stadtbibliothek, Marktplatz 11.

Jeweils ein geführter Innenstadtspaziergang

Neben Informationen zu den Zielen der Innenstadtkonzepte, dem Erarbeitungsprozess und den weiteren Beteiligungsmöglichkeiten, findet im Anschluss jeweils ein geführter Innenstadtspaziergang statt, in dem Stärken, Schwächen und erste konkrete Verbesserungsbedarfe und Projektideen gesammelt werden sollen, kündigt die Verwaltung an.

Anmeldung ist erwünscht

Eine vorherige Anmeldung ist erwünscht. Diese kann online unter www.salzgitter.de/innenstadtkonzepte oder telefonisch unter (0511) 22007974 erfolgen. Anmeldeschluss ist aus organisatorischen Gründen Donnerstag, 17. August, 12 Uhr.

