500. Geburt des Jahres im Helios Klinikum in LebenstedtSaid Akin

Fast zwei Monate früher als im vergangenen Jahr wurde jetzt die 500. Geburt des Jahres im Helios Klinikum in Lebenstedt gefeiert. Am Montag, 31. Juli, 14.35 Uhr, erblickte Said Akin gesund und munter das Licht der Welt, berichtet das Klinikum. Zwei Tage vor dem errechneten Geburtstermin konnten ihn seine Eltern Gülcan und Mustafa Aksoy mit einer Größe von genau 50 Zentimetern und einem Gewicht von 3020 Gramm in den Armen halten.

Am Tag zuvor aufgenommen

Mama Gülcan wurde bereits am Tag zuvor mit Wehen im Klinikum aufgenommen, bis zur Geburt vergingen noch rund anderthalb Tage: „Ich wurde aber durchgehend super betreut von den Hebammen, die in Früh-, Spät- und Nachtdienst für mich da waren“, wird sie in der Pressemitteilung zitiert.

Eltern sagen Dank

„Wir sind vor zwei Jahren nach Salzgitter gekommen und haben uns die Geburtsklinik bereits bei einem Kreißsaal-Informationsabend angeschaut. Danach war für uns klar, dass unser Kind hier zur Welt kommen soll. Ein großes Dankeschön an alle Beteiligten“, wird Papa Mustafa zitiert.

Alles sind wohlauf und zu Hause

Hebammenschülerin Franziska Pietrek (drittes Lehrjahr) war bei der Jubiläumsgeburt dabei: „Jede Geburt ist etwas Besonderes. Aber diese hier werde ich sicher nie vergessen. Ich habe Frau Aksoy auch im Vorfeld schon begleitet und bin sehr glücklich, dass alles so reibungslos gelaufen ist.“ Vater, Mutter und Kind sind mittlerweile Zuhause und leben sich als Familie ein.

Fünf Kreißsäle sind vorhanden

Dem Team der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe um Chefärztin Dr. Anna-Maria Kacprzyk stehen laut Helios fünf Kreißsäle mit Entbindungsräumen zur Verfügung, dazu für Kaiserschnitte oder Notfälle ein Operationssaal, ebenso eine Überwachungseinheit. Das Klinikum ist als perinataler Schwerpunkt eingestuft. Frühgeborene ab der 33. Schwangerschaftswoche mit einem Gewicht ab 1500 Gramm können versorgt werden, bei denen keine anhaltenden gesundheitlichen Probleme zu erwarten sind.

Regelmäßige Infoabende

Die Klinik informiert jeden ersten Montag im Monat im Rahmen eines Kreißsaal-Informationsabends über die Geburtsmöglichkeiten und -angebote. Die Teilnahme ist kostenlos.

red

