Radfahrerin bei Unfall mit Auto in Salzgitter verletzt

Salzgitter Bei einem Unfall in Salzgitter wird eine 68-jährige Radfahrerin verletzt. Der in den Unfall verwickelte Autofahrer begeht Fahrerflucht.

Eine 68-jährige Radfahrerin ist vergangenen Donnerstag gegen 13.30 Uhr in Salzgitter bei einem Unfall verletzt worden. Das berichtet die örtliche Polizei. Demnach habe die 68-Jährige die Schillerstraße in Richtung Albert-Schweitzer-Straße befahren. Zeitgleich sei ein derzeit unbekanntes Fahrzeug von der Albert-Schweitzer-Straße in die Schillerstraße eingebogen. Daraufhin sei die Radfahrerin nach rechts ausgewichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Die 68-Jährige geriet mit den Rädern an den Bordstein und kam zu Fall. Die Frau zog sich dabei Verletzungen zu. Der unbekannte Fahrer des Pkw habe sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Die Polizei erbittet Zeugen sich unter (05341) 1897-0 zu melden.

Fakeanrufe in Salzgitter und Peine

Zu Fakeanrufen ohne Vermögensschaden ist es am Mittwoch in der Mittagszeit in Salzgitter-Lebenstedt im Kieselgrund und in Salzgitter-Lichtenberg gekommen. Ein weiterer Anruf dieser Art hat sich gegen 16.30 Uhr in Peine in der Waldenburger Straße ereignet, wie die Polizei berichtet.

Vermeintliche Polizeibeamte hätten ihre zum Teil älteren Gesprächspartner telefonisch kontaktiert und angegeben, dass Angehörige von ihnen in einen Verkehrsunfall verwickelt seien. Diese sollen schuld sein, dabei andere Personen verletzt und auch getötet zu haben. Für die Schadensregulierung würden jetzt hohe Bargeldbeträge gefordert werden, die die Angehörigen bezahlen sollen.

Die Polizei lobt das Verhalten der Angerufenen. Alle hätten sofort den Betrug erkannt und seien nicht weiter auf die Forderungen eingegangen.

RED

