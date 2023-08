Trickdiebstahl in Salzgitter gelingt: Mann stiehlt Schmuck

Salzgitter In Gebhardshagen hat ein Unbekannter eine Frau bestohlen. In Salzgitter-Bad geriet eine Mülltonne in Brand.

Ein unbekannter Täter ist am Freitag gegen 10.30 Uhr unter dem Vorwand Ankäufer von Altgegenständen zu sein, in ein Haus im Zwölfackerweg in Gebhardshagen gelangt. Eine Frau hatte ihn zuvor hineingelassen, schreibt die Polizei. In einem unbemerkten Moment begab sich der Täter in das Schlafzimmer und erbeutete im Tatverlauf Schmuck. Es entstand ein Schaden von mindestens 400 Euro. Der Mann wird wie folgt beschrieben: Etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß, etwa 50 Jahre alt, schlank, braune Haare. Er trug zur Tatzeit ein grünes T-Shirt. Hinweise zu dem Mann nimmt die Polizei in Gebhardshagen unter (05341) 867240 entgegen.

Restmülltonne gerät in Salzgitter-Bad in Brand

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Mittwoch gegen 3.30 Uhr in einer Grundstückseinfahrt in der Friedrich-Ebert-Straße in Salzgitter-Bad eine Restmülltonne in Brand geraten. Es entstand ein Schaden von mindestens 500 Euro. Für die Löscharbeiten wurde die Feuerwehr alarmiert. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Salzgitter-Bad entgegen: (05341) 8250.

