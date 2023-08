A39: Pkw überschlägt sich bei Salzgitter und landet im Graben

Auf der Autobahn A39 hat sich am Sonntagnachmittag ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Pkw von der Fahrbahn abgekommen ist. Das Auto überschlug sich und landete schließlich im Graben abseits der A39. „Wir sind zu einem Verkehrsunfall auf der A39 alarmiert wurden, an dem ein Pkw allein beteiligt war“, erklärte Laura Rischmüller, Einsatzleiterin der Beufsfeuerwehr Salzgitter, nach dem Unfall, der zwischen Westerlinde und Lichtenberg passierte.

Unfall auf der A39: Fahrer bei Eintreffen der Feuerwehr schon aus Autro befreit – dann per Rettungswagen ins Krankenhaus

Vor Ort fanden die Einsatzkräfte den Pkw abseits der A39 auf der Seite liegend vor. Der Fahrer des Wagens sei beim Eintreffen der Feuerwehr bereits nicht mehr in dem Wagen gewesen, so Rischmüller. Die Feuerwehr habe den Mann dann an den Rettungsdienst übergeben. „Er ist nur leicht verletzt“, so die Auskunft der Feuerwehr-Frau. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Warum er mit seinem Pkw von der Fahrbahn der A39 abkam, ist noch unklar.

Die Feuerwehr habe, so Rischmüller, letztlich nur noch in Sachen Brandschutz die Unfallstelle kontrollieren müssen und sich darum gekümmert, „ob Flüssigkeiten ausgetreten sind und eine Gefahr von ihnen ausgeht.“ Weiter mussten die Kräfte der Feuerwehr nicht großartig tätig werden. Im Gegenteil: Nachdem sowohl die Wache 1 als auch die Wache 2 der Feuerwehr Salzgitter und die Freiwillife Feuerwehr Lebenstedt alarmiert wurden, konnten „die Wache zwei und die Freiwillige Feuerwehr aus Lebenstedt schon bei der Anfahrt wieder umdrehen“, berichtete Rischmüller am Unfallort.

Nach Unfall zwischen Westerlinde und Lichtenberg: Autobahn A 39 für kurze Zeit voll gesperrt

Letztlich wurde die A 39 wegen des Unfalls zunächst für kurze Zeit in Richtung Lichtenberg voll gesperrt. Danach war sie bis zum Eintreffen des Abschleppers zum Abtransport des Unfallwagens nur einspurig befahrbar.

