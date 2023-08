Sonnenschein, Spaß, Geselligkeit und auch mal ein Bierchen

Salder Das Stadtfrühstück auf dem Schlossgelände zog am Sonntag bei Sonne rund 200 Gäste an. Sie verrieten, was bei ihnen auf den Tisch kam.

Bestens geschlemmt und gemaust wurde am Sonntag Vormittag auf dem Hof von Schloss Salder in geselliger Runde. Bei bester Frühstückslaune vermischten sich die Stadteile an rustikal gedeckten Tischen – so machte es Spaß, so sollte es sein.





Die Bürgerstiftung Salzgitter hatte auf bewährte Art zum Stadtfrühstück eingeladen: Gestellte Tische konnten von den

Frühstücksgästen reserviert und mitgebrachte Köstlichkeiten verzehrt werden. Dank eines Sponsorings, der die Fixkosten der Veranstaltung übernahm, werden alle Einnahmen der Bürgerstiftung zugutekommen. Sie werden verwendet, um gemeinnützige Institutionen, Kinderprojekte und Kulturveranstaltungen im Stadtgebiet zu unterstützen. Kurzum: Schmausen für

einen guten Zweck war angesagt – ein Gedanke der rund 200 Frühstücksfreunde auf den Schlosshof lockte und die Sommer-Augustsonne mit dem Stiftungsvorsitzenden Rainer Krause um die Wette strahlen ließ.





Sein ausdrücklichen Dank ging an die Volksbank Wolfenbüttel, das Kulturamt der Stadt Salzgitter und alle Helfer. Die Ringelheimer Rockröhre Meike Hammerschmidt und der Zauberer Merlin (Walter Andes) aus dem fernen Köln sorgen für die

künstlerische Unterhaltung.

So reagierte die Bürgerstiftung

„Die Anmeldezahlen liegen in unseren Erwartungen“, bestätigte Krause beim Blick auf die vielen, mit fröhlichen Frühstücksgästen

besetzen Tische. Der Vorverkauf sei supergut gestartet, doch dann habe es mit den Schlecht-Wetter-Prognosen kurz einen Einbruch gegeben. Doch der Gemeinschaftssinn der Salzgitteraner zeigten sich schließlich wetterfest.

Das meinten die Besucher

Und was war nun das Leckerste, bei Salzgitteraner Frühstücksschmaus vor dem Schloss? Was frühstückt Salzgitter? „Einen Sekt vorweg – das macht man sonst nicht“, verriet ein Ehepaar aus Gebhardshagen seine häuslichen Gewohnheiten. Mit Gästen aus Salzgitter-Bad und Lichtenberg teilten es sich den Tisch. Zankereien gäbe es nicht, gestanden alle und lachten. „Heute ist noch

Schützenumzug in Gebhardshagen, abends Kultursommer-Abschluss und morgen Vormittag Schützenfrühstück. Das ist ein echt stressiges Wochenende“, hielt das Ehepaar seinen umfassenden Terminplan fest. Aber zum gemeinsamen Frühstück seien sie trotzdem gerne gekommen.

Ein anderer Tisch machte schon zum Frühstück ein Fass auf: ein Bierfass. „Wir sind der Clan von

Salzgitter – natürlich nur im positiven Sinne“, berichtet der selbsternannte „Clan“-Sprecher für „seine“ Mitglieder aus

Lebenstedt, Krähenriede und Flachstöckheim. Die Stimmung war gut und bei Sonnenschein ließen auch sie sich die Brötchen samt Bier schmecken.

