Salzgitter Trotz roter Ampel fuhr ein 95-Jähriger an der Danziger Straße weiter – und erfasste das Mädchen auf dem Tretroller. Der Blaulicht-Überblick.

Polizei Salzgitter Thiede: Auto fährt achtjähriges Mädchen an Ampel an

Verkehrsunfall in Thiede: Auf der Danziger Straße ist am Samstag gegen 14.20 Uhr ein 8 Jahre altes Mädchen von einem Auto erfasst worden. Der 95-jährige Fahrer hatte auf Höhe des Brotwegs die rote Ampel missachtet, erklärt die Salzgitteraner Polizei. Die Achtjährige hatte die Straße mit ihrem Tretroller überquert. Sie wurde „zum Glück nur leicht am Bein verletzt“.

Salzgitter: Betrunkener Lastwagenfahrer auf der Nord-Süd-Straße

Bereits in der Nacht zu Samstag hatte die Salzgitteraner Polizei auf der Nord-Süd-Straße einen Lkw-Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,58 Promille bei dem Mann. Die Polizei ordnete daraufhin eine Blutprobenentnahme bei dem 25-Jährigen an und untersagte die Weiterfahrt. Wegen der Trunkenheitsfahrt wurde eine Sicherheitsleistung von 600 Euro erhoben – zudem besteht der Verdacht, dass der Lkw-Fahrer nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de