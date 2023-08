Alkoholisierter Mann verursacht in Salzgitter mehrere Unfälle

Ein Mann, der in Salzgitter-Lebenstedt gleich mehrere Unfälle versursacht hat, beschäfigte die Polizei am Dienstagabend. (Symbolfoto)

Ein Unfall kommt selten allein. Das gilt zumindest für einen 62 Jahre alten Mann, der am Dienstagabend mit seinem Pkw zunächst in Salzgitter-Lebenstedt die Feldstraße in Richtung Wildkamp befuhr. In Höhe der Hausnummer 50 versuchte der Mann einzuparken. Doch das misslang. Stattdessen beschädigte er bei seinem Einparkversuch einen bereits geparkten Pkw. Anschließend setzte er zurück und fuhr rückwärts in den Teichwiesenweg. Hier beschädigte er einen weiteren geparkten Pkw.

Einparkversuche in Salzgitter-Lebenstedt gehen schief: Mann beschädigt insgesamt drei andere Autos

Doch damit noch nicht genug der verrückten Fahrt des 62-Jährigen: Nachdem er das zweite Auto an diesem Abend beschädigt hatte, wendete er seinen Pkw und fuhr zurück auf die Feldstraße in Richtung Reppnersche Straße. Sein Vorhaben? Ganz einfach: Laut Angaben der Polizei versuchte der Mann in Höhe der Feldstraße 56 abermals einzuparken. Ein Unterfangen, das ein neues „Opfer“ forderte: einen weiteren Pkw. Diesen nämlich rammte der 62-Jährige bei seiner misslungenen „Einpark-Tour“ in Salzgitter-Lebenstedt.

Ein 60-jähriger Zeuge konnte den Fahrer danach an seiner Weiterfahrt hindern, indem er den Fahrzeugschlüssel an sich nahm, wie die Polizei mitteilte. Die hinzugerufenen Beamten stellten bei dem Fahrer eine Alkoholisierung fest. Ein Atemalkoholtest ergab vor Ort einen Wert von 2,44 Promille. Daher veranlasste die Polizei die Entnahme einer Blutprobe. Zudem stellte die Polizei den Führerschein des Fahrers sicher. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 2550 EUR. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verursachens eines Verkehrsunfalls in Folge von Alkoholeinfluss ein.

Frau stellt Beschödigung an Haustür in Salzgitter-Lebenstedt fest: Sie sieht vier Männer, die sich vom Tatort entfernen

Ebenfalls in Salzgitter-Lebenstedt kam es in der Reppnerschen Straße zu einer Sachbeschädigung an einer Haustür. Eine Zeugin nahm zur Vorfallzeit einen lauten Knall wahr. Als sie nach dem Rechten schauen wollte, stellte sie fest, dass die Hauseingangstür beschädigt worden war. Sie konnte noch vier männliche Personen dabei beobachten, wie diese sich vom Tatort entfernten. Eine konkrete Beschreibung der Täter liegt bisher nicht vor, Zeugen werden daher gebeten sich unter 05341/ 18970 bei der Polizei in Salzgitter zu melden. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 250 EUR.

