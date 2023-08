So gelingt Natur- und Umweltschutz in Salzgitter

Der BUND Salzgitter lädt Natur- und Umweltbegeisterte am 20. August von 14 bis 18 Uhr zu einem Tag der offenen Tür am Waldhaus-Gelände in Altenhagen ein.

Natur- und Umweltbegeisterte aufgepasst: Die Kreisgruppe Salzgitter des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) öffnet am Sonntag, 20. August, ihre Pforten und lädt zu einem Tag der offenen Tür am Waldhaus-Gelände in Altenhagen ein. Von 14 bis 18 Uhr haben Interessierte die Gelegenheit, die Einrichtungen des Vereins zu erkunden und an einem abwechslungsreichen Programm teilzunehmen, teilt die BUND-Kreisgruppe mit. Die Veranstaltung verspreche Einblicke in die vielfältigen Projekte und Initiativen und zeige, wie sich der BUND vor Ort für den Schutz der Natur engagiert.

Nachhaltiges Engagement

Das Waldhaus-Gelände biete eine inspirierende Kulisse für nachhaltiges Engagement. Bei geführten Touren hätten Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, die naturnah gestalteten Gärten zu entdecken und mehr über das ökologisch ausgerichtete Gelände zu erfahren. Die Mitglieder der Kreisgruppe präsentieren der Mitteilung zufolge verschiedene Projekte, darunter die alljährliche Tomatenbörse und auf Artenvielfalt ausgerichtetes Gärtnern. Ein vielseitiges Programm erwarte Familien und Naturinteressierte gleichermaßen. Junge Naturforscher dürfen sich auf Kinderschminken, ein unterhaltsames Familien-Quiz und Spiele freuen. Zudem könnten die Besucher am Lagerfeuer gemeinsam Stockbrot zubereiten und verschiedene Kräuter und schmackhafte Rezepte entdecken. Für den Gaumen gebe es neben duftendem Kaffee und selbst gebackenem Kuchen auch herzhafte Speisen vom Foodtruck „Burgfräulein“.

Während des Tages der offenen Tür bestehe die Gelegenheit, in den Austausch mit den Vereinsmitgliedern und freiwilligen Helfern zu kommen. An Infoständen wollen sie sie die Projekte und Initiativen des Vereins vorstellen und deren Bedeutung für den Natur- und Umweltschutz erläutern. Besucher seien herzlich eingeladen, Fragen zu stellen und sich über nachhaltiges Engagement auszutauschen. Der BUND möchte das Bewusstsein für Umweltfragen stärken und ermutigen, sich aktiv für den Schutz unserer Natur einzusetzen.

