Lebenstedt Party, Spiel und Spaß für die ganze Familie - all das verspricht das 2. BraWo-Seefestival am 25. und 26. August. Hier erfahren Sie mehr.

Am 25. und 26. August Sommer am Salzgittersee - Auf zum 2. BraWo-Seefestival

Da sollte doch für jeden etwas dabei sein: Das 2. BraWo-Seefestival am Freitag und Samstag, 25. und 26. August, bietet zwei Tage lang Party vor der grandiosen Kulisse des Salzgittersees, aber auch ein Familienfest mit Sport und Spiel. Und: Der Salzig-Bandcontest findet ebenfalls wieder während des Seefestivals statt.

Ganz viel Sommer- und Strandatmosphäre wollen die Verantwortlichen beim 2. BraWo-Seefestival in Salzgitter zaubern

Neu ist allerdings, dass sich Party sowie Spiel und Sport dieses Mal an zwei Orten konzentrieren werden: An der Reppnerschen Bucht wird die Salzgitter AG-Bühne aufgebaut. Dort spielen an beiden Abenden verschiedene Bands, die Strand- und Sommeratmosphäre zaubern sollen. „Es war uns ganz besonders wichtig, den Strand mit einzubeziehen und mit den Künstlern auch eine entsprechende Atmosphäre zu schaffen“, berichtete Paul Kunze, der mit der Applaus Kulturproduktion Veranstalter des BraWo-Seefestivals ist. Auf der Bühne am Sportplatz, an der Freizeitsportanlage am Westufer, werden an beiden Tagen Fußball-Turniere stattfinden, es gibt aber auch Musik und Unterhaltung. Und: Hier werden die fünf Teilnehmer des Salzig-Bandcontests auftreten. Zwei Bands aus Salzgitter, zwei aus Peine und eine aus Braunschweig werden antreten, verrieten Jens Bogdan und Hartmut Schölch von der Stadt.

„Mit diesem Fest können wir der Region zeigen, was hier alles geht. Auf das Seefest können sich alle freuen“, sagte Salzgitters Oberbürgermeister Frank Klingebiel während der Vorstellung des Programmes. Gerade jetzt während des Kultursommers in Salder sei ihm bewusst geworden, dass die Menschen sich nach den Krisen wieder treffen und Spaß haben wollten. Da sei das BraWo-Seefestival sein tolles Angebot. „Ich glaube, dass wir da für Salzgitter und die Region etwas Tolles bieten“, ergänzte Klingebiel.

Klingebiel: Salzgitter kann mit dem Fest der ganzen Region zeigen, was hier alles geht

Dass es gelungen sei, verschiedene Veranstaltungen unter dem Mantel des BraWo-Seefestivals zusammenzufassen, freue Nicole Mölling, Leiterin der Direktion Salzgitter der Volksbank BraWo, besonders. Auch die Flugtage finden nämlich - zumindest am Samstag, 26. August, - parallel zum Seefestival am Salzgittersee statt. Sie gehen dann am Sonntag, 27. August weiter. „Insgesamt bieten wir eine tolle Vielfalt“, versprach Mölling. Für die wird „Sophia – Gesellschaft für Kultur“ auf und an der Bühne am Sportplatz sorgen. Mit Musik, Tanz und einem Fußballturnier für Kinder und Jugendliche sowie Erwachsene.

Fakten zum Seefestival:

Es findet statt am Freitag und Samstag, 25. und 26. August

Auf der Bühne am Strand der Reppnerschen Bucht beginnt das Programm am Freitag um 17 Uhr. Dann spielen „Wapani“, „Sueno del Sol“ und „Brazzo Brazzone“. Am Samstag geht es um 15 Uhr los. Mit dabei sind dann „Andy Bermig&Gizem Öztoprak“, „Brema Vista“ und DJ Zaro.

An der Freizeitsportanlage am Westufer geht es Freitag um 15 Uhr mit dem Fußballturnier U16 los, am Samstag um 12 Uhr mit dem Turnier für Erwachsene.

Der Eintritt ist überall frei. Gastronomen sorgen für Essen und Getränke.

