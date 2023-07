Salzgitter-Thiede An der Langen Hecke kam es zur Schubserei. Als es einem Mann dann zu viel wurde, griff er in den Kofferraum seines Autos.

(Archivbild) An der Langen Hecke in Thiede drohte ein Mann mit einem Dolch. Die Polizei beschlagnahmte ihn

Polizei-Einsatz in Steterburg Streit in Thiede: Mann holt Dolch aus Auto

Nachdem ein Streit am Freitagabend an der Langen Hecke in Salzgitter-Thiede außer Kontrolle geriet, hat ein 41-Jähriger zu einem Dolch gegriffen und seine Kontrahenten bedroht. Wie die Polizei berichtet, ist es gegen 20.30 Uhr zwischen dem Mann und einer Personengruppe zu einer Schubserei gekommen. Dies führte dazu, dass der Mann zu seinem in der Nähe geparkten Auto ging und aus dem Kofferraum einen Dolch hervorholte.

Der Dolch konnte durch die eingesetzten Polizeibeamten beschlagnahmt werden. Zu Angriffen oder Verletzungen ist es mutmaßlich nicht gekommen. Den Beschuldigten erwarten nun diverse Strafverfahren.

Müllcontainer brennt in Lebenstedt

Einem aufmerksamen Bewohner ist es zu verdanken, dass ein Feuer in der Lebenstedter Schuberstraße schnell eingedämmt werden konnte. Wie die Polizei berichtet, geriet gegen 1 Uhr in der Nacht zu Samstag ein Müllcontainer in Brand. Er wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Nur durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf den danebenstehenden Glascontainer und eine Hecke verhindert werden. Der Sachschaden beträgt rund 500 Euro.

red

