Salzgitteraner verstößt gegen Steuer- und Versicherungsrecht

Bei einer Verkehrskontrolle hat die Polizei bei einem 24-jährigen Fahrer aus Salzgitter festgestellt, dass dieser seit mehr als einem Jahr seinen Wohnsitz in Deutschland hat und seinen Transporter mit einer rumänischen Zulassung führte. Nach Angaben der Polizei Goslar war jedoch eine deutsche Zulassung erforderlich gewesen. Nun leitete sie ein Ermittlungsverfahren insbesondere bezüglich des Steuer- beziehungsweise Versicherungsrechts ein.

Zudem besteht der Verdacht, dass die Person als Schrottsammler tätig war, heißt es in der Pressemitteilung abschließend. Es lagen dafür allerdings nicht alle erforderlichen Genehmigungen vor, weshalb ein weiteres Ordnungswidrigkeiten-Verfahren eingeleitet wurde. Die Kontrolle wurde am Donnerstagvormittag gegen 10 Uhr in Seesen/Herrhausen durchgeführt.

red

