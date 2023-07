Salzgitter: Betrunkener Autofahrer baut vier Unfälle

Salzgitter Eine Frau wird leicht verletzt, der Gesamtschaden liegt bei 22.000 Euro: Das ist am Dienstag in Salzgitter-Bad passiert.

Nach dem vierten Unfall konnte die Salzgitteraner Polizei am Dienstag einen 68 Jahre alten Autofahrer aufhalten. (Symbolbild)

In Salzgitter-Bad hat ein 68 Jahre alter Autofahrer am Dienstagmorgen vier Verkehrsunfälle innerhalb weniger Minuten verursacht. Wie die Polizei berichtet, war der Mann mit seinem Wagen zunächst von der Burgstraße auf die Nord-Süd-Straße in Richtung Salzgitter-Bad gefahren. Hierbei stieß er links gegen die dortige Leitplanke.

In Höhe der Engeroder Straße fuhr er auf das Auto einer 53-jährigen Frau auf. Der Mann setzte seine Fahrt fort – und fuhr in Höhe der Porschestraße erneut auf einen Wagen auf. Diesmal traf es eine 59-jährige Frau. Diese wurde den Polizei-Angaben zufolge durch den Unfall leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus.

Auch nach diesem Zusammenprall fuhr der 68-Jährige weiter. Sein Weg führte ihn zurück in die Burgstraße, wo er in einen geparkten Pkw fuhr und diesen beschädigte.

Salzgitteraner Polizei stoppt Weiterfahrt nach viertem Unfall

Bereits nach dem ersten Unfall hatte eine Zeugin die Polizei gerufen. „Daher befanden sich Polizisten bereits in der Burgstraße, als der 68-Jährige in das geparkte Auto fuhr“, heißt es im Bericht. Die Beamten hinderten den Mann an der Weiterfahrt und stellten seinen Autoschlüssel sicher.

Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 68-Jährigen einen Wert von 1,62 Promille. Anschließend wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen – und die Polizei stellte den Führerschein sicher.

Durch die Unfälle entstand ein Gesamtschaden von 22.000 Euro. Die Salzgitteraner Polizei ermittelt nun wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Alkohol, fahrlässiger Körperverletzung und Verkehrsunfallflucht.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de