In der hinteren Reihe stehend von links: Philipp Loewe, Marcus Säglitz, Ian Säglitz, Nicolei Giller, Eugen Gutak, Sascha Biermann, Justin Lorek, Dirk Knackstedt, Martin Mann. Sitzend von links: Oliver Hoppe, Hans-Hermann Kempe, Bernhard Slupkowski, Karl Knackstedt.

Feuerwehr-Jubiläum So feierte die Feuerwehr Osterlinde ihren 150. Geburtstag

Die Feuerwehr Osterlinde hat kürzlich drei Tage lang ihr 150-jähriges Bestehen auf der Scheune der Familie Bode gefeiert. Darüber berichtet sie in einer Pressemitteilung.

Begleitet durch den Fanfarenzug Gebhardshagen begann das Fest am Freitagabend mit einer Kranzniederlegung am Ehrenmal, heißt es. Im Anschluss habe ein Kommers stattgefunden. Ortsbrandmeister Philipp Loewe habe Gäste aus Politik und Rat, anderen Ortsvereinen und Clubs sowie die Feuerwehren des Löschbezirks West und die Wehren aus Westerlinde, Hohenassel, Burgdorf, Luttrum und Söhlde habe begrüßen können. Gemeinsam blickte man auf die vergangenen 150 Jahre der Wehr zurück, wird weiter berichtet.

Anschließend wurde der Mitteilung zufolge Ian Säglitz zum Feuerwehranwärter ernannt; zum Feuerwehrmann wurden Nicolei Giller, Eugen Gutak, Justin Lorek und Sascha Biermann befördert. Marcus Säglitz wurde zum Löschmeister befördert. Dann nahmen Stadtbrandmeister Detlev Söhler und der stellvertretende Fachdienstleiter Martin Mann Ehrungen vor: Für 25 Jahre aktiven Feuerwehrdienst wurde Philipp Loewe ausgezeichnet, für 40 Jahre Oliver Hoppe, für 50 Jahre Hans-Hermann Kempe, für 60 Jahre Bernhard Slupkowski und für 70 Jahre Karl Knackstedt.

Abgerundet wurde der Abend mit Musik von DJ Basti aus Lichtenberg, heißt es.

Kinderfeuerwehr wurde gegründet

Am Samstag fand ein Festumzug durch Osterlinde mit einer Ansprache auf dem ehemaligen Hof des Feuerwehrgründers Albert Schwerdfeger (jetzt Giesemann) statt, heißt es. Der Umzug sei von 15 befreundeten Wehren aus dem Löschbezirk sowie aus Westerlinde, Söhlde und Grasdorf begleitet worden.

Am Nachmittag wurde die 19. Kinderfeuerwehr der Stadt Salzgitter unter der Leitung von Annika Loewe und Kim Jasbustis mit neun Gründungsmitgliedern gegründet, wird berichtet. Ihr Name: Osterlinder Flammenhüpfer. Am Abend habe die Tanzband Duo Hot Spot aus Braunschweig gespielt.

Sonntag ging es der Mitteilung zufolge mit dem Scheunengottesdienst mit Pastor Matthias Bischoff los. Danach habe es ein Katerfrühstück gegeben, bei dem erstmalig eine Feuerwehrscheibe der Feuerwehr und Jugendfeuerwehr verliehen worden sei. Alle Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr Osterlinde konnten im Voraus schießen, wird erklärt. Gewonnen hätten diese Merle Voll (Jugendfeuerwehr) und Hannah Hoppe (Große Scheibe).

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de