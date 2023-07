Fahrrad in Lebenstedt gestohlen – 1600 Euro Schaden

Lebenstedt In Lebenstedt wurde ein teures Fahrrad gestohlen. Ein 26-Jähriger muss sich wegen Trunkenheit am Steuer verantworten.

Unbekannte haben das Fahrrad einer 63-Jährigen gestohlen. Diese hatte ihr weißes Damenrad mit einem Fahrradschloss am Fahrradständer vor dem Mehrfamilienhaus angeschlossen, so die Polizei. Mit einem Werkzeug beschädigte der Täter das Fahrradschloss, konnte so das Fahrrad entwenden. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1600 Euro. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Diebstahls ein.

Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Ein 26-Jähriger soll beim Ausparken ein dahinterstehendes Auto angefahren und beschädigt haben. Laut Polizeiangaben erhielt diese am Montagmorgen den Hinweis, der Fahrer hätte sich nach dem Unfall in der Nordstraße in Lebenstedt vom Ort entfernt. Streifenpolizisten fahndeten nach dem Mann und vermuteten beim Antreffen, dass dieser unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Die Polizei veranlasste daher die Entnahme einer Blutprobe, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Weitere Polizisten überprüften den mutmaßlichen Unfallort. Hier konnte festgestellt werden, dass es nicht zu einem Unfall gekommen war. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln ein.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de