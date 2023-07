Tierheim Salzgitter: Kater Arwen wird schnell eifersüchtig

Jetzt wird’s wild – mit Kater Arwen lebt derzeit ein Zeitgenosse im Tierheim Salzgitter, der sich den Titel „Schmusekater“ nicht verdient. Das schreibt der Tierschutzverein Salzgitter und Umgebung. Arwen müssen klare Grenzen aufgezeigt werden, da es sonst in den eigenen vier Wänden ungemütlich werden könnte, heißt es darin weiter. Der einjährige Kater ist das „Tier der Woche“.

„Schmusige Kätzchen, die sich liebevoll an ihre Menschen anschmiegen und den ganzen Tag ihre Liebe versprühen, möchten vermutlich alle Katzenhalter in ihrem Zuhause haben. Wer jedoch auf eine gröbere Variante steht, der sollte sich mit Tierheimkater Arwen genauer auseinandersetzen“, schreibt der Tierschutzverein. Der einjährige Kater sei im Mai wie so viele seiner Artgenossen als Fundtier in die Tierschutzeinrichtung im Süden Salzgitters gekommen. Schnell habe er wieder ausziehen und bei einer Familie unterkommen können. Doch hier habe sich Arwen nicht von seiner besten Seite gezeigt. Es dauerte nicht lange und der getigerte Vierbeiner befand sich wieder im Tierheim, wird weiter berichtet. Arwen soll seine neue Familie attackiert haben, so dass ein friedliches Miteinander unmöglich erschien.

Kinderhaushalt ist eher ungeeignet

Die Fellnase kuschele zwar gern, jedoch sei Arwen sehr besitzergreifend und werde schnell eifersüchtig. „Hat er also Sympathien für jemanden entwickelt und findet dann für einen Moment keine Beachtung, wird der Kater unausstehlich“, heißt es in der Mitteilung. Durch sein grobes Spielverhalten sei ein Kinderhaushalt eher ungeeignet. Um seine überschüssige Energie abbauen zu können, sollte dem „Tier der Woche“ Freigang gewährt werden. In seinem neuen Revier könne sich Arwen dann als „Dorfsheriff“ ausleben.

Da der Kater auf Artgenossen sehr gut verzichten kann, sollten weder Katzen noch andere Tiere in seinem zukünftigen Zuhause leben. Falls dies doch der Fall sei, könnte es unruhige Momente für alle Beteiligten geben. Seine Katzeneltern müssen resolut veranlagt sein und dem kleinen Mann Grenzen aufzeigen, schreibt der Tierschutzverein.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de