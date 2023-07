Berauschte Autofahrerin in Salzgitter-Bad unterwegs

Salzgitter In Salzgitter-Hohenrode kam es zu einem Verkehrsunfall und in Beinum wurden mehrere Elektrogeräte gestohlen. Der Polizei-Überblick für Salzgitter.

In Salzgitter-Bad ist eine 48-jährige Fahrzeugführerin aus Goslar am Freitagmittag berauscht unterwegs gewesen. Gegen 13 Uhr wurde die Frau in der Winsmühlenbergstraße im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten und kontrolliert. Da entsprechende Anhaltspunkte vorlagen, wie die Polizei berichtet, wurde auf der Dienststelle ein Drogenvortest durchgeführt. Dieser verlief positiv auf THC und Amphetamin.

Daraufhin wurde der Fahrzeugführerin im Elisabeth-Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde bis zum Abbau der beeinflussenden Substanzen untersagt.

67-jähriger Salzgitteraner nimmt Medikamente und baut dadurch Unfall

In Salzgitter-Hohenrode kam es am Freitag fast zur gleichen Zeit zu einem Verkehrsunfall. Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei gegen 13.10 Uhr in der Straße Am Feldberg haben die Beamten bei einem Unfallbeteiligten körperliche und geistige Mangel festgestellt. Der 67-jähriger Mann aus Salzgitter nimmt aus gesundheitlichen Gründen Medikamente wie Opiate/Tilidin ein. Der am Unfallort befindlihe Notarzt sah darin den Grund für den Verkehrsunfall.

Er nahm dem Unfallbeteiligten eine Blutprobe ab. Ein Alcotest ergab zuvor eine AAK von 0,00 Promille. Der Führerschein und die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Der Unfallbeteiligte wurde in Anschluss im Elisabeth-Krankenhaus versorgt.

Elektrogeräte in Salzgitter-Beinum gestohlen

Mehrere Elektrogeräte wurden in der Zeit von Mittwoch, 19. Juli, 16 Uhr bis Freitag, 21. Juli, 16 Uhr aus einem unverschlossenen Schuppen in Salzgitter-Beinum durch bislang unbekannte Täter entwendet. Dabei handelt es sich um drei Motorsägen und ein Freischneider. Das Diebesgut hat einen Wert von etwa 770 Euro.

Ehrlicher Findet entdeckt Bauchtasche mit 2000 Euro

Ebenfalls am Freitag beobachtete ein 51-jähriger Salzgitteraner gegen 16.30 Uhr in der Petershagener Straße, wie vom Wagendach eines wegfahrenden Pkw eine Bauchtasche auf die Straße fällt. Der Mann übergab die Fundsache in amtliche Verwahrung. In der Bauchtasche befand sich neben Ausweisdokumenten ein Geldbetrag in Höhe von über 2000 Euro. Die Tasche wurde dem glücklichen Verlierer bereits wieder ausgehändigt.

red

