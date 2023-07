Die Gerhard-Hauptmann-Straße in Salzgitter-Thiede wird erneuert. Von Dienstag, 25. Juli, bis Mittwoch, 26. Juli, ist die Straße gesperrt. (Symbolfoto)

Gerhart-Hauptmann-Straße in Salzgitter-Thiede wird erneuert

Die Gerhart-Hauptmann-Straße in Salzgitter-Thiede wird erneuert. Nach Angaben der Stadt Salzgitter führt der Fachdienst Tiefbau und Verkehr der Stadt dafür am Dienstag, 25. Juli, die abschließenden Asphaltdeckenarbeiten aus. Die Asphaltarbeiten finden in der Straße zwischen dem Pappeldamm und der Matthias-Claudius-Straße statt.

Dafür wird die Gerhart-Hauptmann-Straße einschließlich der Anliegerstraßen Ernst-Wiechert-Straße, Agnes-Miegel-Straße, Max-Halbe-Straße und Hans-Watzlik-Straße von Dienstag, 6 Uhr, bis zum Mittwoch, 26. Juli, 7 Uhr, voll gesperrt. Die Sperrung dauert so lange, damit der Asphalt ausreichend Zeit zum Auskühlen hat. Ansonsten könne es zu Oberflächenschäden durch die fahrenden Verkehrsmittel kommen, heißt es in der Mitteilung.

In dem genannten Zeitraum kann die Gerhart-Hauptmann-Straße in diesem Bereich nicht befahren werden. Die Stadt weist darauf hin, dass der Termin verschoben werden könnte, falls es Starkregen oder ähnliche, ungünstige Wetterverhältnisse geben sollte. Bei planmäßigem Verlauf wird die Gesamtbaumaßnahme Anfang August fertiggestellt sein.

