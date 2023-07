Salzgitter-Bad Bei dem Gewitter am Montag schlug in Salzgitter-Bad ein Blitz in einen Straßenbaum ein. Dieser kippte daraufhin auf einen geparkten Lkw-Anhänger.

Nach einem Blitzeinschlag am Montag stürzte in Salzgitter-Bad ein Baum um (Symbolbild).

Durch einen Blitzeinschlag ist am Montagabend gegen 21 Uhr ein Baum in der Straße Lange Wanne auf einen geparkten Lkw-Anhänger gestürzt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, konnte die Feuerwehr Salzgitter-Bad den Baum fällen und entfernen. Am Lkw entstand demnach ein leichter Sachschaden. Verletzte gab es keine.

red

