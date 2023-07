Der Countdown zu Salzgitters Kultursommer startet

Salder In wenigen Tagen beginnt das heißeste Kulturevent des Sommers. Dann treten in Salder Acts aus allen Stilrichtungen auf. So geht es los.

Drei Tage noch, dann beginnt Salzgitters heißestes kulturelles Highlight: der Kultursommer 2023. Headliner dieses Jahr ist Angelo Kelly. Aber auch um den Musiker herum treten viele verschiedene Künstler auf, die nicht nur Musik, sondern auch Kabarett oder Theater abdecken. Sogar Salzgitters Castingstar Monika Gajek wird beim Kultursommer auftreten. Bevor es aber musikalisch rund geht, eröffnet ein Comedy-Auftritt im Mühlengarten hinter dem Schloss diesen Kultursommer. Ab dann geht es Schlag auf Schlag weiter. Wir haben alle Infos zu den ersten Veranstaltungen des Kultursommers an dieser Stelle gesammelt.

Comedy Ladies im Mühlengarten

Mit den „Comedy Ladies“ hält eine Premiere Einzug in den Kultursommer. In einer sogenannten Mixed-Show treten Komödiantinnen, Kabarettistinnen und Slam-Poetinnen gemeinsam auf. Mit dabei ist Annika Blanke, die mit ihren klugen Texten und ihrer einmaligen Vortragsart zu begeistern weiß. In ihrem Soloprogramm will sie die Grenzen zwischen Tragischem, Nachdenklichem und Humorvollem ausloten. Mit Witz, Verve und großer Leichtigkeit will die Komödiantin Tina Häussermann das Beste vom Besten ihres Bühnenschaffens im Mühlengarten zeigen. Als Sängerin und Kabarettistin ist Tina Häussermann schon seit vielen Jahren auf den Kleinkunstbühnen und in den Theatern der Republik, in Österreich und in der Schweiz unterwegs. Patricia Lürmann präsentiert ihr allererstes Soloprogramm „Flucht nach vorn“. Die Kabarettistin beschreibt es als „für Menschen, die bereit sind, der Realität ins Auge zu sehen, zu lächeln und zu sagen: Oh, Scheiße... kenne ich. Das mache ich auch so“.

Durch den Abend begleiten in gewohnt direkter Manier die Braunschweiger Kabarettistin und Liedermacherin Vanessa Maurischat und die aus Ostfriesland stammende Sängerin und NDR-Kolumnistin Annie Heger. Los geht es am Donnerstag, 20. Juli, um 20 Uhr. Karten gibt es bei Reservix ab 19 Euro.

Die Musikerinnen von „Sistergold“ eröffnen den Kultursommer musikalisch mit ihrem Programm „Frische Brise“. Foto: TOOFAN HASHEMI / Stadt Salzgitter

Sistergold-Konzert ist der musikalische Start des Kultursommers 2023

Musikalisch eröffnen die Musikerinnen von „Sistergold“ den Kultursommer 2023. Mit ihrem Programm „Frische Brise“ wollen sie durch alle Musikgenres fegen. Lieblingsstücke, ungeahnte Schätzchen, Gassenhauer und Kompositionen, die sie schon immer spielen wollten, werden dabei zu einem kurzweiligen Abend zusammengefügt. Zu hören gibt es Swingklassiker wie „Lady be good“ und „Route 66“, Ausflüge in die Klassik mit Stücken aus Claude Debussys „Childrens Corner“ und Georg Friedrich Händels „Die Königin von Saba“. Aber auch Musik aus Brasilien, Argentinien und Israel, von Sting und den Blues Brothers gehört diesmal dazu. Eine wilde Mischung, die widerspiegelt, was „Sistergold“ auszeichnet.

Die vier Berufsmusikerinnen am Saxofon treten am Freitag, 21. Juli, um 20 Uhr im Mühlengarten von Schloss Salder auf. Tickets gibt es auch hier noch online bei Reservix. Kostenpunkt: ab 19 Euro.

Musik-Projekt „Meeting Madame Pele“ spielt am Samstag

Musikalisch geht es dann auch am Samstag weiter mit dem Musik-Projekt „Meeting Madame Pele“. Der Name der Formation geht zurück auf die aus der hawaiischen Mythologie stammende Göttin der Vulkane, des Feuers und der Transformation namens Pele. Die Formation ist 2018 entstanden, als die Sängerin Britta Rex am Rande eines Vulkans in Hawaii den Atem der Göttin Pele spürte, wie sie sagt.

Der transformative Geist der Göttin soll in der entstandenen Musik mitschwingen, die sich zwischen modernem Song-Jazz und Weltmusik bewegt. Während sie komplex sei und in vielen Facetten schillere, sei sie gleichzeitig kraftvoll und berührend. Poetische Texte treffen auf seelenvolle Musik, von zart und nachdenklich bis laut und wild. Neben den Stücken aus den Studiosessions spielt die Band Kompositionen weiblicher Musikerinnen wie Nina Simone, Björk, Dianne Reeves und Joni Mitchell.

Abenteuer des Don Quichote - aber zum Hören?

Das erste Wochenende des Kultursommers wird abgerundet durch ein besonderes Hörstück. Am Sonntag, 23. Juli, bringen die Schauspielerin Mechthild Großmann und die „lautten compagney“ aus Berlin die Abenteuer des Don Quichote auf die Bühne des Mühlengartens. Großmann, bekannt aus ihrer Rolle als Staatsanwältin im Münsteraner Tatort, erzählt mit ihrer markanten Stimme die Geschichte des Autors Miguel de Cervantes aus der Sichtweise des Pferdes Rosinante, das seinen Reiter Don Quichote in seine Abenteuer begleitet. Los geht es am Sonntag schon um 18 Uhr. Für das Hörstück gibt es noch Karten bei Reservix. Kostenpunkt: ab 20 Euro.

