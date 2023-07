Kein Personal, viele Tiere - Das Tierheim Salzgitter ist zu

Das Tierheim in Salzgitter-Bad ist geschlossen. Zumindest für Besucher. Hintergründe sind ein personeller Engpass und die hohe Belegung mit Fund- und Abgabetieren, erklärt der stellvertretende Vorsitzende des Tierschutzvereins Salzgitter und Umgebung, Benjamin Kozlowski, in einem Gespräch mit unserer Zeitung. Aufgrund des personellen Engpasses - Krankheit und Urlaubszeit - könnten die Reinigungsarbeiten an den Vormittagen nicht geleistet werden und müssten in den Nachmittag verschoben werden. „Daher haben wir im Moment keine Zeit, Besucher oder Interessenten zu empfangen“, erklärt Kozlowski.

Wegen des personellen Engpasses müssen die Reinigungsarbeiten im Tierheim Salzgitter in den Nachmittag verschoben werden

18 der 20 Plätze für Hunde seien derzeit belegt, hinzu kämen rund 60 Katzen und diverse Kleintiere wie 12 Vögel oder 5 Ratten, die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter versorgen müssten. Mehr gehe nicht, daher würden derzeit auch keine Abgabe-Tiere mehr angenommen. „Wer meint, sich um sein Tier nicht mehr kümmern zu können, muss bei anderen Tierheimen in der Region nachfragen“, erklärt der Tierschützer. Fundtiere müssten allerdings weiter aufgenommen werden, sagt Kozlowski, denn: „Dazu sind wir verpflichtet.“

Es haben sich schnell einige Leute gemeldet und angeboten zu helfen. Das ist wirklich lieb gemeint, funktioniert aber leider nicht. Benjamin Kozlowski, stellvertretender Vorsitzender

Sechs ausgebildete Vollzeitkräfte, zwei Techniker, eine Umschülerin sowie vier 520-Euro-Kräfte würden sich normalerweise darum kümmern, dass der Betrieb im Tierheim reibungslos klappe. Derzeit seien es deutlich weniger. „Wenn einige ausfallen, zum Teil eben auch länger, hat das Konsequenzen“, erklärt Kozlowski. Gerade erst hätte er die Entscheidung, für den Publikumsverkehr zu schließen, in den sozialen Medien veröffentlicht. „Es haben sich schnell einige Leute gemeldet und angeboten zu helfen. Das ist wirklich lieb gemeint, funktioniert aber leider nicht“, sagt der stellvertretende Vorsitzende. Denn: „Es kostet ja auch Zeit, die Leute einzuarbeiten. Die Boxen zu säubern ist etwas anderes, als zu Hause zu putzen. Das hier muss man erstmal lernen.“ Allerdings: Zwei regelmäßige Gassigängerinnen, die den Betrieb im Tierheim gut kennen, würden nun bei der Reinigung helfen.

Wer sich für ein Tier interessiert, kann sich telefonisch melden - sollte aber viel Geduld haben

Wer übrigens bereits einen Termin mit dem Tierheim-Team abgemacht hatte, kann beruhigt sein, denn „die werden eingehalten“, versichert Kozlowski. Wer sich für ein Tier interessiere, solle sich telefonisch im Tierheim melden und es öfter probieren. „Wir können zurzeit nicht immer am Telefon sitzen“, wirbt Kozlowski um Verständnis. Das sei der Situation geschuldet. „Die Versorgung der Tiere hat Vorrang.“ Weitere Infos zum Tierheim gibt es unter www.tierheim-sz.de

