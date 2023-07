Segway in Salzgitter gestohlen und Hauptschule beschmiert

Salzgitter In Salzgitter wurde ein Segway im Wert von 600 Euro gestohlen. Außerdem beschmierten Unbekannte die Hauptschule in Thiede.

Ein Segway wurde in Salzgitter Lebenstedt gestohlen. Unbekannte Täter entwendeten das schwarze, durch ein Kettenschloss gesicherte Segway in der Albert-Schweitzer-Straße am Freitag, 14. Juli, zwischen 8.30 und 10 Uhr, so informiert die Polizei in einer Mitteilung. Das Fahrzeug „SegWheel 800W“ wurde von dem Geschädigten vor dem Eingang des Brawo-Carree abgestellt und ist etwa 600 Euro wert.

Sachbeschädigung durch Farbschmierereien in Salzgitter Thiede

Unbekannte haben die Fassade der Hauptschule in Thiede mit Farbe und beleidigenden Äußerungen beschmiert. Laut Polizei ereignete sich die Sachbeschädigung zwischen Donnerstag, 6. Juli, 15 Uhr, und Freitag, 14. Juli, 6.30 Uhr, am Schulzentrum. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf über 1000 Euro.

