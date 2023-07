Baddeckenstedt Eine Ferienpassaktion führt Kinder zurück an Ur-Omas Küchenherd. Hier wird zubereitet, aber Vorbereitungen braucht es auch.

Ferienaktion: Kinder kochen in Baddeckenstedt auf einem Holzofen.

Ferienpassaktion Kinder kochen in Baddeckenstedt am ungewöhnlichen Ort

Von wegen: Mikrowelle an, fertig ist das Mahl. So geht das bei Baddeckenstedts Ortsheimatpfleger Karl-Heinz Scholz auf gar keinen Fall. Er und sein Helferteam, Kjell Müller und Oma Friederike, organisierten die Ferienpassaktion „Kochen in der Heimatstube“.

Gezeigt wurde das Kochen auf dem guten alten Holzofen aus Ur-Omas Zeiten. Sorgfältig musste da noch das Holz kleingehackt und die Flamme im Ofen geschürt werden. Das Ganze fand draußen statt, wohl auch, um den Mitgliedern der Baddeckenstedter Feuerwehr nicht den Angstschweiß auf die Stirn zu treiben beim Gedanken einer solch feurigen Veranstaltung im alten Fachwerkhaus der Heimatstube.

„Nein, auf den dort stehenden Herden dürfen wir nicht kochen“, machte Scholz deutlich. Sie dienten nur für Ausstellungszwecke. „Diesen noch funktionstüchtigen Herd haben wir von Werner Halfpape vom Rasteberg bekommen.“ Alsbald knisterten die Flammen, aber fertig wurde die Suppe so noch nicht. Es musste das Gemüse geschält und geschnippelt werden. Kartoffeln, Möhren, Paprika Kohlrabis und dazu selbstgepulte Erbsen machten die Suppe bunt und lecker. Dazu wurden kleine Brötchen im Ofen gebacken und sogar für einen selbstgemachten Vanille-Pudding war noch Zeit.

Können und auch Glück

Das verlangte dann doch einiges an Können und etwas Glück, auf einem nicht regulierbaren Holzofen solch eine Süßspeise zuzubereiten. „Flottes Rühren ist wichtig, damit die Milch nicht anbrennt oder überkocht“, gab Oma Friederike als wichtigsten Tipp. Serviert wurde der Pudding nach „Omas Art“ mit Johannisbeeren-Sirup.

Schnell ausgebucht

Die acht Ferienpass-Kinder, Tiana, Ylvi, Emil, Merle, Anna-Maria, Louisa, Ben und Michel, zeigten sich begeistert von dem lehrreichen Nachmittag. Auch Scholz war zufrieden mit dem Zuspruch. Die Ferienpassveranstaltung sei superschnell ausgebucht gewesen. Das Interesse an jener Zeit „wie Oma einst lebte“ sei bei Kindern vorhanden. Abschließend gab es noch eine Führung durch die Heimatstube.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de