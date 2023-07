Bürgerkino Cinema in Salzgitter- Bad erhält Kinoprogrammpreis 2023

Das Bürgerkino Cinema Salzgitter-Bad ist kürzlich in Bremerhaven mit dem Kinoprogrammpreis 2023 der nordmedia für die Gestaltung einzelner hervorragender Filmsonderprogramme und Programmreihen aus dem Jahr 2022 in Abwesenheit ausgezeichnet worden, teilt das Kino mit. „Obwohl unser Lichtspielhaus im ersten Quartal 2022 wegen Coronafolgen keinen Betrieb hatte, honorierte die nordmedia damit seit 1999 ununterbrochen das kleine Kino in der Angerpassage und deren ehrenamtlich tätigen Geschäftsführer“, heißt es weiter.

64 Filmtheater sind ausgezeichnet worden

Insgesamt seien an 64 gewerbliche und nichtgewerbliche Filmtheater aus Niedersachsen und Bremen Preisgelder in Höhe von 150.000 Euro für die Gestaltung hervorragender Jahresfilmprogramme und besonderer Filmreihen vergeben worden. Die nordmedia ist die gemeinsame Film- und Mediengesellschaft der Bundesländer Niedersachsen und Bremen sowie der norddeutschen Sender NDR und Radio Bremen.

Die feierlichen Verleihung erfolgte im CineMotion, der Spielstätte des Kommunalen Kinos Bremerhaven, das in diesem Jahr sein 40. Jubiläum feiert. Als Preispatin überreichte Regisseurin Birgit Möller die Urkunden an die Kinobetreiber und Kinobetreiberinnen. Sie stellte im Rahmen der Preisverleihung ihren nordmedia-geförderter Spielfilm „Franky five star“ vor.

