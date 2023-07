Unbekannte Täter beschädigen Autos in Salzgitter-Lebenstedt

Lebenstedt Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Die Täter zerkratzten an einem Wagen die linke Fahrzeugseite. An einem anderen entstand ein Loch in der Tür.

Unbekannte Täter haben in Salzgitter-Lebenstedt am Sonntagabend gegen 18.15 Uhr sowie zwischen 2 und 13 Uhr geparkte Autos beschädigt. Beim ersten Wagen beschädigten sie in der Ackerstraße die Scheibe der Fahrertür, wo durch einen unbekannten Gegenstand ein zirka 20 Zentimeter großes Loch entstand. Der Schaden beläuft sich nach Schätzungen der Polizei auf zirka 150 Euro.

Später zerkratzten die Täter mit einem unbekannten Gegenstand die linke Fahrzeugseite eines Wagens in der Heckenstraße. Der Schaden beläuft sich laut Polizei in dem Fall auf zirka 500 Euro. Die Polizei leitete in beiden Fällen Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein.

