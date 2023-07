Jazz und Rock beim Dozentenkonzert in Salzgitter

Dass das Dozententeam des alljährlichen Jazz- und Rockworkshops in Salzgitter durchweg aus Könnerinnen und Könnern ihres Instrumentes besteht, ist bekannt: Die meisten von ihnen werden international als Musikerinnen und Musiker gebucht und lehren an verschiedenen Musikhochschulen. Trotzdem ist es immer wieder eine Überraschung, was die immer wieder neue und jeweils einmalige Konstellation an erfahrenen Talenten zum Dozentenkonzert während des Jazz- und Rockworkshops hervorbringt. Am 8. Juli war es wieder so weit.

Die Zuschauer konnten die langjährig engagierten Musiker Stephan Abel und Karsten Gohde am Saxophon, Nigel Moore an der Tompete, Ralph König und Victor Smolski an der Gitarre, Rolf Zielke am Piano, Achim Seifert und Frank Itt am Bass, Stephan Genze und Dirk Brand am Schlagzeug sowie Hilko Schomerus an den Percussions erleben. Den Gesang übernahmen Melanie Germain und Roland Loy. Neuzugänge unter den Dozentinnen und Dozenten waren in diesem Jahr Sonja Beeh an der Posaune, sowie Jazzsängerin Ulita Knaus.

Salzgitteranerin als neue Dozentin gewonnen

Organisator Ralli Lewitzki freute sich besonders, mit Knaus eine Dozentin begrüßen zu können, die aus Salzgitter stammt, die in Kindheit und Jugend von der Musikschule Salzgitter geprägt wurde und die mittlerweile international Karriere gemacht hat. Unter anderem arbeitete sie mit Udo Lindenberg und Bobby McFerrin zusammen. Während des Konzertes konnte man sie in der sogenannten „Jazzabteilung“ erleben: diese eröffnete das Konzert mit fünf Stücken. Etwas ruhiger wurde es mit dem Duo FMRadio: Melanie Germain (Gesang) und Frank Itt (Bass) entlockten Stimme und Instrument auch sehr leise Töne und gingen in „Message in a bottle“ und „Take me home“ perfekt aufeinander ein.

Partystimmung kam im „Rock´n´Roll“-Set mit Frontsänger Hardy Schölch auf. Von „That´s All Right“ bis „Viva las Vegas“ sorgte eine Formation von zwölf Instrumentalisten und Sängerinnen für gute Laune und Partystimmung. Ebenfalls mit auf der Bühne: Gastmusiker Lothar Brandes an den Keyboards sowie Ralli Lewitzki am Schlagzeug. Ein weiteres musikalisches Kapitel schlug die „Heavy Metal Fraktion“ mit Victor Smolski an der E-Gitarre und Dirk Brand an den Drums auf. Mit Stücken von Metallica, Linkin Park und Extreme katapultierten sie die Workshopteilnehmer und Zuschauer nach Wacken, wozu Licht- und Tontechnik in der Kulturscheune ihren Teil beitrugen. Das Publikum, darunter die rund 85 Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Workshops, nahmen die Anregungen dankend auf. Letztere waren dann selbst beim Abschlusskonzert am Sonntag gefordert. Ihr Dank ging an die Stadt Salzgitter, die den Workshop nun bereits zum 38. Mal ausgerichtet hat.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de